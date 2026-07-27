750 millió forinttal támogatta meg Káel Csaba elvileg független filmjét az MTVA

támogatás;Káel Csaba;MTVA;

2026-07-27 22:12:00 CEST

A Nemzeti Filmintézet igazgatóságát korábban vezető rendező produkciója csaknem 3 milliárd forintból készült, a MOL - Új Európa Alapítvány további 400 millió forintot adott hozzá.

750 millió forinttal járult hozzá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Káel Csaba Magyar menyegző című filmjéhez, amelynek teljes költségvetése a kiperelt dokumentumok alapján megközelítette a 3 milliárd forintot - írja a Telex.

A koprodukciós szerződést a portál egy elsőfokú bírósági ítélet után kapta meg a közmédiától.

A film megvalósítását a MOL - Új Európa Alapítvány 400 millió forinttal támogatta. A költségvetési adatok alapján Káel Csaba 80 millió, Lajos Tamás producer pedig 50 millió forintot kapott a produkción végzett munkájáért.

A Magyar menyegző gyártója Lajos Tamás cége, a Szupermodern Stúdió volt. A producer korábban arról beszélt, hogy különböző támogatásokból már 1,5 milliárd forint gyűlt össze a filmre, de a befejezéshez további forrásokra is szükségük volt. Akkor azt is közölte, hogy az MTVA és a MOL - Új Európa Alapítvány jelentős összeggel vett részt a finanszírozásban, emellett magánbefektetők is támogatták az alkotást.

Káel Csaba a film készítésekor a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatósági elnöke volt. Megbízatását néhány héttel a cikk megjelenése előtt, az intézet igazgatóságának felmentésével együtt vonták vissza. A Magyar menyegző így az első és egyben az utolsó filmje lett a Filmintézet vezetőjeként.

A Telex azért indított pert, mert az MTVA korábban nem közölte, mekkora összeggel járult hozzá a filmhez. A közmédia a támogatás mértékére vonatkozó kérdésre válasz helyett azt kérte a portáltól, hogy nyilatkozzon a külföldi szervezetektől vagy magánszemélyektől kapott támogatásairól.

A nyolcvanas években játszódó film két budapesti fiatal történetét követi, akik egy gitárért cserébe szentképeket próbálnak Erdélyből Magyarországra csempészni. Kalotaszegen egy esküvő közepén találják magukat, ahol egyiküknek egy helyi lányt kellene feleségül vennie azért, hogy a nő Magyarországra menekülhessen.