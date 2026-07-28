Cser-Palkovics András szerint álcivil tiszások akarják lejáratni őt és a székesfehérvári önkormányzatot

Fidesz;kampány;önkormányzat;civilek;Székesfehérvár;Cser-Palkovics András;önkormányzati választás;álcivilek;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-07-28 15:23:00 CEST

A fideszes polgármester szerint egy városi telek ügyét kihasználva a kormánypárti álcivilek már elindították a helyi kampányukat. Magyar Péter reagálásában „dögött lóról” írt. Hivatalosan a következő önkormányzati választás három év múlva lesz.

A Tisza és szatellitjei elindították választási kampányukat – írta Facebook-oldalán felháborodott posztjában Cser-Palkovics András. Székesfehérvár fideszes polgármestere azon háborodott fel, hogy Egy városi telek sorsáról szerinte hazugságra vagy félinformációra alapozott álcivil tájékoztató fórumot hirdettek meg, ami rövid időn belül már a második. – Persze, a körítés a szokásos: „civilek” szervezik a fórumot, mert „felháborodás” van egy lakóközösségben, az önkormányzat, vagy én személyemben pedig nem teljesítjük a kötelességünket, nem tájékoztatjuk az embereket. Ezek a fórumok semmi másról nem szólnak, mint az önkormányzat, a körzeti önkormányzati képviselő és az ellenem való politikai hergelésről – írta a polgármester.

„A megszokott álcivil körítés csak két dolgot mutat: az első, hogy a szervezők hülyének nézik az embereket. A második, hogy gyávaságból (esetleg: választási stratégiának csúfolt gyávaságból) nem merik kimondani, hogy ők akarnak elindulni a választáson, ők akarnak leváltani csapatomat és engem. Egy demokráciában nyugodtan készülhet valaki politikai szerepre, de ennek alapja az őszinteség magával és az emberek irányába egyaránt” – fogalmazott Cser-Palkovics András.

„Uraim! Legyenek férfiak! Álljanak bele nyugodtan, mondják ki, hogy már alapoznak az önkormányzati választásra, de ne hazudjanak az embereknek” – szólította fel az ellenzéki párt politikusa az általa álcivileknek, tiszásoknak tartott szervezkedőket.

A polgármester nem említett neveket, csak két „Tiszacivilt” emlegetett, meg név szerint megszólította a 3 hónapja még DK-s Sándor Barbara önkormányzati képviselőt, aki „a választás után kilépett mentora, Földi Judit mellől, és immár a tiszás Facebook-csoport egyik leglelkesebb posztolója”. – Eljön majd az önkormányzati választások ideje, az új hatalom pedig eddig még nem tiltott el attól, hogy újra a fehérváriak bizalmát kérjem. Ez azonban (demokratikus módon) majd csak 2029-ben lesz, most meg még csak 2026 nyara van – emlékeztetett Cser-Palkovics, aki cáfolta, hogy beépítenék a szóban forgó telket, ami miatt fórumot szerveztek a tiltakozók, mert oda csak sportpályák, játszótér, kutyafuttató, park kerülne.

Magyar Péter miniszterelnök, úgy is, mint a Tisza párt elnöke, a polgármesteri poszt alá írt kommentben egykoron Orbán Viktor által elmondott Dakota-viccel reagált a polgármesteri vádakra: „Ha észreveszed, hogy döglött lovon lovagolsz, szállj le róla!”. Erre a polgármester ugyanott válaszolt, csodálkozva, hogy mire jut ideje a kormányfőnek. – Nagyon örülnék, ha érdemi egyeztetésekre kerülhetne sor ezekben a témákban. Én nyitott vagyok ezekre, akár Fehérváron, akár Pesten – tette hozzá Cser-Palkovics András.