Döntött a parlament, uniós forrásból cserélik a HÉV-eket, 35 új InterCity-kocsit vásárolnak, jön az országos közlekedésszervező társaság

Országgyűlés;Vitézy Dávid;állami cégek;járműbeszerzés;közlekedésszervezés;

2026-07-28 14:21:00 CEST

A BKK mintájára létrejön az állami országos közlekedésszervező, illetve és az országos gördülőállomány-kezelő társaság. Az előbbi cég feladata lesz a menetrend, a tarifarendszer, a szolgáltatások összehangolása, utóbbié pedig a járműbeszerzés.

Az Országgyűlés 137 igen, 46 nem szavazattal és hét tartózkodással fogadta el, hogy a közösségi közlekedés intézményi és működési reformja részeként létrejön két új állami cég, az országos közlekedésszervező, valamint az országos gördülőállomány-kezelő társaság. – Így szinte minden akadály elhárult az elől, hogy uniós forrásból lecseréljük a HÉV-eket, és 35 új InterCity-kocsit vásároljunk – értékelte a parlamenti döntést Facebook-posztjában és -videójában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki szerint az országos közlekedésszervező gyakorlatilag olyan lesz nagyban, mint a BKK Budapesten.

Vitézy Dávid előterjesztőként még a parlamenti vitában elmondta, hogy a közlekedésszervező társaság feladata lesz kialakítani a hálózatot, a menetrendet, a tarifarendszert, összehangolni a szolgáltatásokat, és az állam nevében megkötni a szerződéseket a szolgáltatókkal. Az országos gördülőállomány-kezelő társaság pedig beszerzi a járműveket a most megnyíló, illetve a későbbiekben rendelkezésre álló uniós forrásokból. A tárcavezető szerint nem privatizáció és nem piacliberalizáció történik, hanem transzparensebbé és magasabb színvonalúvá szeretnék tenni a közszolgáltatások működését.

Az elfogadott jogszabály szerint a miniszter felhatalmazást kap, hogy a két társaság feladatait rendeletben állapítsa meg. A gördülőállomány-kezelő társaság 100 százalékos állami tulajdonban álló gazdasági társaságként jön létre, a közlekedési és beruházási miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt. A társaság az uniós források terhére beszerzendő vasúti járműflottát az országos közlekedésszervező rendelkezésére bocsátja, amely a személyszállítási közszolgáltatásokra versenyeztetési eljárásokat ír ki.

A vasúti közszolgáltatás fejlesztése, az elmúlt harmincöt év legnagyobb vasúti járműfejlesztési programjának végrehajtása és az uniós források hazahozatala a cél Vitézy Dávid, aki bírálta a volt kormánypártot. – Sajnos a Fidesz még ellenzékben is mindent megtesz azért, hogy Magyarország ne jusson hozzá ezekhez a forrásokhoz. Most éppen a Polt Péter vezette Alkotmánybírósággal akarják megsemmisíttetni azt a törvényt, amelynek elfogadása a pénzek hazahozatalának feltétele, ezzel pedig újfent egyértelművé tették, hogy továbbra is a korrupciót és az átláthatatlan vagyonnyilatkozati rendszert védik, a magyar emberek érdekeivel szemben – fogalmazott élesen a közlekedési és beruházási miniszter