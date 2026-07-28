Döntött a parlament, uniós forrásból cserélik a HÉV-eket, 35 új InterCity-kocsit vásárolnak, jön az országos közlekedésszervező társaság

Az Országgyűlés 137 igen, 46 nem szavazattal és hét tartózkodással fogadta el, hogy a közösségi közlekedés intézményi és működési reformja részeként létrejön két új állami cég, az országos közlekedésszervező, valamint az országos gördülőállomány-kezelő társaság. – Így szinte minden akadály elhárult az elől, hogy uniós forrásból lecseréljük a HÉV-eket, és 35 új InterCity-kocsit vásároljunk – értékelte a parlamenti döntést Facebook-posztjában és -videójában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki szerint az országos közlekedésszervező gyakorlatilag olyan lesz nagyban, mint a BKK Budapesten.
Vitézy Dávid előterjesztőként még a parlamenti vitában elmondta, hogy a közlekedésszervező társaság feladata lesz kialakítani a hálózatot, a menetrendet, a tarifarendszert, összehangolni a szolgáltatásokat, és az állam nevében megkötni a szerződéseket a szolgáltatókkal. Az országos gördülőállomány-kezelő társaság pedig beszerzi a járműveket a most megnyíló, illetve a későbbiekben rendelkezésre álló uniós forrásokból. A tárcavezető szerint nem privatizáció és nem piacliberalizáció történik, hanem transzparensebbé és magasabb színvonalúvá szeretnék tenni a közszolgáltatások működését.Magyar Péter: A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza-kormány
Az elfogadott jogszabály szerint a miniszter felhatalmazást kap, hogy a két társaság feladatait rendeletben állapítsa meg. A gördülőállomány-kezelő társaság 100 százalékos állami tulajdonban álló gazdasági társaságként jön létre, a közlekedési és beruházási miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt. A társaság az uniós források terhére beszerzendő vasúti járműflottát az országos közlekedésszervező rendelkezésére bocsátja, amely a személyszállítási közszolgáltatásokra versenyeztetési eljárásokat ír ki.Több ezer milliárdos vasútfejlesztés jön, meghosszabbítják a 3-as metrót, de az új HÉV-kocsik aligha érkeznek meg időben
A vasúti közszolgáltatás fejlesztése, az elmúlt harmincöt év legnagyobb vasúti járműfejlesztési programjának végrehajtása és az uniós források hazahozatala a cél Vitézy Dávid, aki bírálta a volt kormánypártot. – Sajnos a Fidesz még ellenzékben is mindent megtesz azért, hogy Magyarország ne jusson hozzá ezekhez a forrásokhoz. Most éppen a Polt Péter vezette Alkotmánybírósággal akarják megsemmisíttetni azt a törvényt, amelynek elfogadása a pénzek hazahozatalának feltétele, ezzel pedig újfent egyértelművé tették, hogy továbbra is a korrupciót és az átláthatatlan vagyonnyilatkozati rendszert védik, a magyar emberek érdekeivel szemben – fogalmazott élesen a közlekedési és beruházási miniszterSzép ötlet a hosszabbítás, de az oroszok nélkül ez se fog menni, ráadásul még így is sok a buktató a 3-as metró jövőjébenParlament elé került az új Országos Közlekedésszervező törvénye – Éles vita alakult ki Vitézy Dávid és Nagy Bálint között