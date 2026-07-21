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Cser-Palkovics András: Az önkormányzatok konstruktív munkára készülnek az új kormánnyal

Székesfehérvár polgármestere nyolc önkormányzati szövetség tanácskozása után posztolta, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszternél ismét kezdeményezik az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa ülésének összehívását.

Újabb érdemi és előremutató egyeztetésen vagyunk túl a nyolc önkormányzati érdekképviseleti szervezet vezetőivel a készülő közös, össz-szövetségi szakpolitikai javaslatcsomagunkról – írta Facebook-oldalán Cser-Palkovics András Székesfehérvár fideszes polgármestere, egyben a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke. – Bár a településeink mérete és adottságai eltérőek, számos közös kihívással nézünk szembe. Kulcsfontosságú tehát, hogy ezekre közös, pártokon átívelő megoldási javaslatokat tudjunk megfogalmazni – írta a polgármester.

Cser-Palkovics András nem említette meg, hogy az önkormányzatok, még a fideszes vezetésűek is éppen az Orbán-kormányok alatt kerültek egyre nehezebb anyagi, finanszírozási helyzetbe. Ugyanakkor azt írta, hogy készen állnak a konstruktív szakmai munkára az új kormánnyal, és ismételten kezdeményezték Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszternél az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) ülésének összehívását.

Bízom benne, hogy hamarosan érdemi választ kapunk és megkezdődhetnek a valódi tárgyalások a kormányzattal az önkormányzati működést érintő kérdésekről, a feladat- és hatáskörök rendezéséről, a finanszírozásról, a szolidaritási hozzájárulás átalakításáról, valamint a települések mindennapjait meghatározó, sürgető kérdésekről – fűzte hozzá Cser-Palkovics András.

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