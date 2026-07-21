önkormányzatok;Cser-Palkovics András;kezdeményezés;Megyei Jogú Városok Szövetsége;Lőrincz Viktória;Magyar-kormány;

2026-07-21 18:18:00 CEST

Cser-Palkovics András: Az önkormányzatok konstruktív munkára készülnek az új kormánnyal

Székesfehérvár polgármestere nyolc önkormányzati szövetség tanácskozása után posztolta, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszternél ismét kezdeményezik az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa ülésének összehívását.