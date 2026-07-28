Többen meghalhattak egy részben összeomlott bevásárlóközpontban a japán földrengés után

földrengés;Japán;katasztrófa;épületomlás;

2026-07-28 15:53:00 CEST

A 7,1-es erősségű rengés Kumamoto prefektúrát sújtotta, az áruház 20-30 dolgozójáról nem tudnak. Több tucat sérültről érkezett jelentés.

Többen a romok alatt rekedtek egy részben összeomlott bevásárlóközpontban, miután 7,1-es erősségű földrengés rázta meg kedden a dél-japáni Kumamoto prefektúrát - írja a Reuters.

Az Aeon Mall 20-30 dolgozójáról nem tudnak, a kórházak pedig több tucat sérültről számoltak be. Sokan életüket veszíthették a szerencsétlenségben.

A rengés után mintegy 300 ezer embert utasítottak arra, hogy menjenek evakuációs központokba. A mentést katonák százai segítik, miközben utórengések rázták meg Kjúsú szigetét. Sanae Takaichi miniszterelnök közölte, hogy a hatóságok még vizsgálják a károk teljes mértékét; több helyen tüzek, áramkimaradások, épületomlások, valamint út- és hídkárok keletkeztek.

A Nippon Paper Industries egyik gyárában egy kémény omlott össze, ezután több embert eltűntként tartottak nyilván. A földrengés utakban is károkat okozott, háztartások ezrei maradtak áram nélkül, a vasúti közlekedést - köztük a nagy sebességű vonatokét - felfüggesztették, Kumamoto repülőterének kifutópályáját pedig lezárták. A KDDI és a Docomo mobilhálózatában áramhiány és átviteli hibák miatt fennakadások voltak.

A térség atomerőműveiben nem jelentettek rendellenességet. Kumamoto várának kőfalai ugyanakkor több helyen leomlottak, a hatóságok pedig az áram nélkül maradt lakosságot a hőguta veszélyére is figyelmeztették, mert szerdára 34 Celsius-fokos hőmérsékletet vártak.