Hajnali strandrazzián szűrték ki a helyfoglalókat Nápolyban

Olaszország;razzia;strand;Nápoly;

2026-07-28 21:30:00 CEST

Szabálysértő, ha valaki úgy akarja lefoglalni a helyét, hogy naplemente után a strandon hagyja a felszerelését.

Akár 500 eurós bírságot is kaphatnak azok, akik naplemente után a strandon hagyott holmijaikkal foglalnak helyet maguknak Nápoly közelében - írja a Guardian.

A helyi hatóságok hajnalban razziát tartottak, amelynek során összesen negyven őrizetlen napernyőt, nyugágyat, széket és kisebb asztalt gyűjtöttek össze. Az akciót a Laghetto nevű szabadstrandon tartották, miután számos panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy egyesek napokon át a parton hagyják a holmijaikat. A tárgyak így tulajdonosaik visszatéréséig folyamatosan elfoglalják ezeket a helyeket. A kikötői hatóság közlése szerint a minden nyáron visszatérő gyakorlat kifejezetten tilos, mert sérti a tengeri közterületek használatára vonatkozó szabályokat. Az olasz sajtó az ilyen strandolókat furbetti dell’ombrellone néven emlegeti. Bár nincs hivatalos magyar megfelelője, de nagyjából azt jelenti, hogy „napernyős ügyeskedő”.

A lefoglalt tárgyak visszaszerzéséhez az érintetteknek hatósági ügyintézésen is végig kell menniük. Az akció egy országos strand- és tóbiztonsági program része volt, amely az olasz sajtóban furbetti dell’ombrellone néven emlegetett helyfoglalókat célozza.