Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László az aszály miatt

vízhiány;aszály;Gajdos László;

2026-07-29 08:59:00 CEST

Az ország háromnegyedében van súlyos vízhiány.

Rendkívüli készültséget rendeltem el az aszály elleni védekezésben - jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebookon.

A tárcavezető jelezte, az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, hogy a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni.

Gajdos László elmondta, Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex. A rendkívüli készültség értelmében az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei az ország 74 százalékán rendkívüli védekezési fokozatban végzi az aszály elleni fellépést.

Miközben a Duna és a Velencei-tó vízállása is rekordalacsony, a helyzet a közeljövőben várhatóan csak rosszabb lesz, a hét végére ugyanis ismét kánikula várható.