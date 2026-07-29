Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László az aszály miatt

Rendkívüli készültséget rendeltem el az aszály elleni védekezésben - jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebookon.
A tárcavezető jelezte, az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, hogy a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni.
Gajdos László elmondta, Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex. A rendkívüli készültség értelmében az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei az ország 74 százalékán rendkívüli védekezési fokozatban végzi az aszály elleni fellépést.
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