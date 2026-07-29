Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy a Kerékpárosklub elnöke a kiszáradt mederben tekert Budapesttől Vácig

Budapest;Vác;Duna;aszály;Magyar Kerékpárosklub;

2026-07-29 08:48:00 CEST

Egyre ijesztőbb az aszály mértéke.

A rekordalacsony Duna kiszáradt medrében bringáztam Budapesttől Vácig - számolt be a Facebookon Kürti Gábor Dezső, a Magyar Kerékpárosklub elnöke.

A bejegyzés szerint a férfi biciklivel ment munkába Budapesten, majd délután fél 5 körül elindult az irodából és a Duna kiszáradt medrében haladva eltekert egészen Vácig.

Azon túl, hogy az akcióval természetesen felhívta a figyelmet az aszály rendkívül súlyos mértékére, a hasonló mutatványok nem veszélytelenek, legalábbis egy kommentelő jelezte, volt, aki így törte el a kezét, mire Kürti Gábor Dezső is jelezte, hogy óvatosan kell ilyen helyen biciklizni.

A vízállás negatív rekordja kedden reggel dőlt meg Budapesten, az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján mindössze 30 centiméter volt. Ez 3 centivel múlta alul az eddigi, 2018. októberi negatív rekordot.