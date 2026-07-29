Parlamenti bizottság tárgyal Magyar Péter és több képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről

Toroczkai László;mentelmi bizottság;mentelmi ügy;Magyar Péter;Takács Péter;

2026-07-29 11:22:00 CEST

A miniszterelnöknek korábban az Európai Parlament előtt volt több mentelmi ügye, most egy bírósági indítvány kerülhet az Országgyűlés elé.

Az országgyűlés mentelmi bizottsága szerdán 11 órai kezdettel öt mentelmi ügyet is tárgyalhat zárt ülésén, a napirenden szerepel a miniszterelnök ügye is – írja a Telex a bizottsági napirendi javaslat alapján. Eszerint Varga Lőrinc Mihály (Tisza), Takács Péter (Fidesz), Toroczkai László (Mi Hazánk) és Magyar Péter (Tisza) mentelmi ügyeiről is szavazhatnak. A mentelmi jogok esetleges felfüggesztéséről az erre vonatkozó jogszabály szerint bizottsági javaslatra végül az Országgyűlés dönt.

A parlament elé még május végén, a napirend előtti felszólalások után kerültek a mentelmi témák. Forsthoffer Ágnes házelnök tájékoztatásából akkor kiderült, hogy Toroczkai László esetében két ügyben rágalmazásért, ahogyan Takács Péter esetében is, Varga Lőrinc Mihály esetében pedig ittas vezetés miatt. –„Másfél éve egy baráti találkozó utáni reggelen egy rutinellenőrzés során alkoholt mutatott ki a szervezetemben a szonda. Hibáztam, a felelősségemet teljes mértékben elismerem” – idézte fel a Telex a Tisza Párt egyik legfiatalabb országgyűlési képviselőjének az esetét.

Magyar Péter esetében most a Budai Központi Kerületi Bíróság indítványáról döntenek, de azt nem tudni, hogy milyen ügyben. A Telex emlékeztetett, hogy a jelenlegi miniszterelnöknek, volt EP-képviselőnek eddig három különböző ügyben is kérték az Európai Parlamentnél a mentelmi joga felfüggesztését. A legfőbb ügyész indítványa szerint Magyar Péter 2024 júniusában egy budapesti szórakozóhelyen elvette egy embertől a mobiltelefonját, majd később a Dunába dobta. Emiatt lopás bűncselekménye gyanújával indult eljárás. A másik két eljárás becsületsértés miatt van folyamatban, amelyeket a Mi Hazánk Mozgalom, illetve Simonka György kezdeményezett.