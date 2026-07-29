Mesterházy hivatalos megkeresésre vár

Mesterházy Attila a mentelmi bizottság Simon-ügyet tárgyaló ülésére hivatalos meghívót vár, és arra reagálni fog - mondta az MSZP szóvivője újságírók kérdésére Oroszlányban, miközben a párt elnöke közel száz MSZP-szimpatizánssal találkozott. Veres Gábor arra reagált, hogy az Országgyűlés mentelmi bizottsága hétfői tanácskozásán úgy határozott: a testület következő ülésére meghívják a szocialisták elnökét, hogy megkérdezzék arról, mire alapozza azt a nyilatkozatát, miszerint Simon Gábor jövedelme nem függ össze a politikával, hanem az korábbi forrásfelhalmozás.