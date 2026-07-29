A miniszterelnöknek korábban az Európai Parlament előtt volt több mentelmi ügye, most egy bírósági indítvány kerülhet az Országgyűlés elé.
A kötelezően leadandó dokumentumok csütörtöktől megtekinthetők az Országgyűlés honlapján.
Az ellenzék szerint a korrupciós ügyben nem csak Varga Judit igazságügyi miniszter, hanem Orbán Viktor miniszterelnök szerepét is vizsgálni kell.
A volt igazságügyi államtitkár a személyét érintő korrupciógyanú miatt ugyan lemondott, de minderre konkrétan az ügyészségen akar reagálni.
Nincs itt semmi látnivaló, tessék továbbmenni.
Nem tudták megtartani a mentelmi bizottság mai ülését, amelyen a tavaly december 12-én az Országgyűlésben a "rabszolgatörvény" elleni tiltakozó politikusok ügye lett volna a téma.
A rabszolgatörvény ellen tiltakozók közül öt újabb ellenzéki képviselő büntetéséről született döntés.
Hadházy Ákos hétfőn este fél 7-kor kapott értesítést arról, hogy kedden fél 2-kor tárgyalnák az MTVA székházánál történteket az Országgyűlés mentelmi bizottságában.
A fideszes képviselőt gyanúsítottként hallgatnák ki a költségvetési csalás és más bűncselekmények miatti nyomozásban.
El kell dönteniük, hogy a miniszterelnök részére juttatott repülőút ajándéknak minősül-e vagy sem.
Elmaradt a napirendben is szereplő eskütétel, Kövér László szerint elég lesz később foglalkozni a dologgal.
Öt képviselő mentelmi ügyében is határozott tegnap az Országgyűlés, de végül - miután az illetékes bizottság sem kezdeményezte - nem függesztette fel a Ház sem Józsa István (MSZP), sem Pócs János (Fidesz), sem Harangozó Tamás (MSZP), sem Simon Miklós (Fidesz), sem pedig Budai Gyula (Fidesz) mentelmi jogát.
Nem akar vizsgálatot Rogán Antallal szemben a mentelmi bizottság KDNP-s elnöke, akit egyébként a fideszes politikus által vezetett belvárosi önkormányzat alkalmaz szakértőként. Pedig az önkormányzattól kikért vagyonnyilatkozatok alapján "gondok" lehetnek Rogán autójával, vidéki házrészeivel, valamint alpolgármesterének - egyben szomszédjának - vagyonosodásával is.
Megkapta az Országgyűlési mentelmi bizottsága a pécsi egyetem szakvéleményét arról, hogy visszakövetelhető-e a Simon Gábor volt szocialista országgyűlési képviselőnek kifizetett tiszteletdíj - közölte az MTI érdeklődésére a testület KDNP-s elnöke, aki az állásfoglalás tartalmáról azonban nem kívánt részleteket közölni.
A kormányváltó szövetség miniszterelnök-jelöltje nem vesz részt a Simon-ügyet kutató mentelmi bizottsági ülésen. Mesterházy Attila szerint a Rubovszky György vezette testületnek sem hatásköre, sem eszközei nincsenek a vizsgálathoz. Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük Mesterházy Attila válaszát.
Mesterházy Attila várja a mentelmi bizottság hivatalos meghívóját és ha megérkezik, reagálni fog arra - jelentette ki tegnap Oroszlányban Veres Gábor, az MSZP szóvivője. Veres arra válaszolt, hogy a parlamenti testület elnöke bejelentette, jövő hétfőn szeretnék meghallgatni a Simon-ügyben az MSZP elnökét. A szóvivő egyébként arra hívta fel a figyelmet, hogy Simon már nem a szocialista párt tagja.
Mesterházy Attila a mentelmi bizottság Simon-ügyet tárgyaló ülésére hivatalos meghívót vár, és arra reagálni fog - mondta az MSZP szóvivője újságírók kérdésére Oroszlányban, miközben a párt elnöke közel száz MSZP-szimpatizánssal találkozott. Veres Gábor arra reagált, hogy az Országgyűlés mentelmi bizottsága hétfői tanácskozásán úgy határozott: a testület következő ülésére meghívják a szocialisták elnökét, hogy megkérdezzék arról, mire alapozza azt a nyilatkozatát, miszerint Simon Gábor jövedelme nem függ össze a politikával, hanem az korábbi forrásfelhalmozás.
Az Országgyűlés mentelmi bizottságának kereszténydemokrata elnöke levélben fordul Mesterházy Attila MSZP-elnökhöz, hogy juttassa el a testületnek Simon Gábor MSZP-nél leadott vagyonnyilatkozatát. Rubovszky György pénteki budapesti sajtótájékoztatóján beszélt erről.
Az Országgyűlés csütörtökön a házszabálytól történő eltéréssel felkérte a mentelmi bizottságot, hogy vizsgálja ki Simon Gábor volt MSZP-elnökhelyettes és országgyűlési képviselő eltitkolt vagyonának ügyét.
Tegnap sem jelent meg a mentelmi bizottság előtt Simon Gábor. Az MSZP volt elnök-helyettese ugyan tájékoztatta e-mailben a testület elnökét arról, hogy lemond mandátumáról, ám mivel ezt az ülés kezdetéig nem tette meg, a testület megtartotta az ülést. Rubovszky György, a bizottság KDNP-s elnöke a tanácskozás után közölte, miután véleményük szerint a képviselő szándékosan közölt valótlan adatot a vagyonnyilatkozatban, ezért haladéktalanul intézkedik az "összeférhetetlenség megállapítása érdekében".
Azzal, hogy Simon Gábor szerdai hatállyal lemond mandátumáról, ügye kikerül a parlamenti vizsgálat alól - mondta Budai Bernadett MSZP-szóvivő.
Az Országgyűlés mentelmi bizottsága szerint szándékosan közölt valótlan adatokat a szocialista Simon Gábor vagyonnyilatkozatában. A testület javasolja az Országgyűlésnek a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését - jelentette be a testület KDNP-s elnöke a bizottság zárt ülése után.