Igencsak érdeklődnek a Pénzügyminisztériumban a volt NAV-elnök rokonainak államkincstáros biznisze iránt

szoftver;Magyar Államkincstár;NAV;New Age Software Kft.;

2026-07-29 14:45:00 CEST

Hivatalos vizsgálatot indíthat a Pénzügyminisztérium az államkincstár és a korábbi NAV-elnök családi cégének összefonódása miatt.

Részletes tényfeltáró és jogi elemzés készült a Pénzügyminisztériumnak a Magyar Államkincstár (MÁK), illetve a nyugdíjfolyósító informatikai kiszolgáltatottságáról, a legfrissebb 150 millió forintos megbízásról, a verseny nélküli közbeszerzésekről, valamint a tulajdonosi-személyi összefonódásokról, amelyeket a Népszava korábban több cikkben is bemutatott. A lapunkhoz eljutott információk szerint a feltárt helyzet „kifejezett szakmai és hatósági érdeklődést váltott ki” a Kármán András vezette tárcánál.

Az elemzés rendszerszintű veszélyhelyzetként írja le a kincstári informatikai rendszer részeként működő GovSys iratkezelő rendszert. A fejlesztés és az üzemeltetés eszerint súlyos, rendszerszintű szabálytalanságokat mutat, amelyek kimeríti a hűtlen kezelés és a versenykorlátozás gyanúját, ráadásul olyan mértékű informatikai kiszolgáltatottságot idéznek elő, amely nemzetbiztonsági kockázatként is értelmezhetőek. Korábbi jelentéseiben egyébként az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is felhívta a figyelmet arra, hogy

a kincstári informatikai rendszerek „több tekintetben külső szolgáltatóktól függenek”, ami sérülékennyé és korrupciógyanússá teszi az állam legkritikusabb adataihoz kapcsolódó szoftverek felügyeletét.

A jelentés írói szerint a New Age Software (NAS) Kft. és a hozzá szorosan kapcsolódó Professzionál Informatikai Zrt. évtizedes beágyazottsággal, közbeszerzési eljárások szisztematikus megkerülésével tart fenn kizárólagos pozíciót a nyugdíj-ügyviteli és iratkezelési piacon. Ahogy arról lapunk elsőként számolt be, a MÁK idén júliusban újabb 150 millió forintos szolgáltatási keretszerződést kötött a NAS Kft.-vel a GovSys rendszer üzemeltetésére, miután az előző ugyanerre kötött 348 millió forintos kontraktus januárban lejárt. A cégnek ezenfelül van egy másik jelenleg is hatályos határozatlan időre szóló vállalkozási keretszerződése is jogszabálykövetésre 529,4 millió forint értékben. A lapunkhoz eljutott elemzés szerint a teljesítési igazolásokban és elszámolásokban szereplő munkaórák túlzóak. A cég számos MÁK-nál nyilvántartott korábbi szerződése között akad 1,3 milliárdról szóló is „informatikai karbantartás támogatására, személyzet biztosítására”.

Az elemzés készítői azt is felvetik, hogy nehezen igazolható, hogy miért kell ismétlődően a NAS Kft-vel szerződnie a MÁK-nak, hiszen a piacon számos iratkezelő rendszer létezik, az államkincstárnál jelenleg is több más iratkezelő rendszer működik különböző feladatkörök ellátására, sőt a GovSys rendszert is tudná más informatikus csapat működtetni. A kizárólagos helyzet fenntartására a NAS rendszeresen olyan nyilatkozatokat szerez be, miszerint a GovSys kizárólag a Professzionál Zrt. tulajdona és azt csak a NAS fejlesztheti. A NAS ügyvezetője Lévai Tibor a Professzionál Zrt. vezérigazgatója is egyben. Az elemzés szerint „a mesterségesen generált kizárólagosság révén a NAS Kft. folyamatosan olyan karbantartási és supportdíjakat számláz ki, amelyek mögött nincs valós, új teljesítés, a jogszabály-változásokat eleve külön termékként gombolják le az államról”.

A Népszava birtokában lévő, a nyugdíjágazatban használt informatikai rendszer továbbfejlesztésére kötött 2004-es „tárgyalásos eljárás” eredményeként létrejött vállalkozói keretszerződésben egyébként az áll, hogy „a szerződés teljesítése során a vállalkozó által végzett tevékenység során létrejövő szellemi alkotások – ideértve a szoftverek forráskódját is – tulajdonjoga a megrendelőt illeti meg. A vállalkozói díj magában foglalja ennek ellenértékét”. A GovSys rendszert hivatalosan aktiválták az államkincstár leltárában és könyveiben (immateriális jószágként). Így nehezen érthető, hogyan szedhet a cég emelt monopol alapú supportdíjakat. Vagy ha mindezek ellenére a GovSys mégsem egyedi állami fejlesztés, hanem késztermék, akkor hogyan emelhették be versenyeztetés nélkül az államigazgatásba?

A NAS Kft. tulajdonosi körét Bartakovics István, valamint a Trabzon Kft alkotja. Utóbbi Lévai Tibor és Lévai Tamás cége, akik a NAV májusban leköszönt elnökének, Vágujhelyi Ferencnek a mostohatestvérei, a cég egyik vezetője Lévai Tibor. Ő vezeti a kincstárnak előzőleg szintén dolgozó Professzionál Informatikai Zrt.-t is, amelynek korábban Vágujhelyi is tulajdonosa volt. De a cégben megfordult Tiborcz Péter is – Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak a testvére –, aki éppen akkor dolgozott a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV) informatikai fejlesztési főosztályvezetőként, amikor Vágujhelyi informatikai elnökhelyettes lett.

A Népszava más forrásból úgy értesült, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) annak idején, minden szerződésnél, kényesen vigyázott a megrendelői érdekre, az akkor készült termékek tulajdonosa az ONYF volt. A második Orbán-kormány 2010-es megalakulása után a közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében a területi nyugdíj igazgatóságokat a fővárosi és megyei kormányhivatalokba olvasztották be, a szakmai irányító akkor még az ONYF maradt. Ezt 2017 novemberében nyelte el a MÁK. Az eseményekre rálátó forrásunk szerint az átalakítás a teljes hozzá nem értésen alapult. A jól hangzó célokat a gyakorlat megcáfolta.

„A jól működő nyugdíjigazgatási rendszer átgondolatlan, szakmai, ügyviteli alapon értelmezhetetlen szétverése ősbűn volt, amelyre visszavezethető a 2010 utáni összes irányítási, vezetési, ügyviteli, informatikai probléma. Ehhez persze kellettek politikai alapon támogatott vezetők”

– mondta. A minisztériumhoz elküldött elemzés szerzői szerint a GovSys iratkezelési rendszer bevezetésének előzményei Mészáros Józsefhez, az ONYF volt főigazgatójának hivatali idejéhez köthetők, aki jó kapcsolatban volt a Fidesszel és Bartakovics Istvánnal. Akkor a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) delegáltjaként kapta meg újra a posztot, de már az első Orbán-kormány idején is ő vezette az ONYF-t. (Mészáros ma is a KDNP alapította Barankovics Alapítvány kuratóriumi elnöke.) Mészáros egészen az államkincstárba való beolvasztásáig vezette a főigazgatóságot, majd a MÁK elnöke lett, amelynek éléről 2021-ben távozott.

A GovSys rendszert fejlesztő Professzionál Informatikai Zrt. elnök-vezérigazgatója (2003-2010 között) az ONYF-fel kötött keretszerződés idején Vágujhelyi Ferenc volt, akinek nem volt ismeretlen terep a nyugdíj igazgatóság, hiszen 1999 és 2002 között az ONYF főigazgató-helyettese volt. Állítólag a NAV-ban egyre feljebb lépdelő Vágujhelyi – aki előbb az adóhatóság szakfőigazgatója, majd informatikai elnökhelyettese, végül 2021-től egészen a Tisza-kormány megalakulásáig elnöke volt – erősen forszírozta, hogy a nyugdíjfolyósítás felügyelete a NAV-hoz kerüljön, de Mészáros ellenállt. Többen ezen játszma részének tekintik, hogy a NAS Kft. rendszeres megrendelésekhez juthatott.