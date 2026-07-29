Elfogadta ügyrendjét a gyermekvédelmi rendszer válságét feltáró vizsgálóbizottság

Elfogadta ügyrendjét az Országgyűlés gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága első, szerdai ülésén - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).
Az ülésen hosszú vita alakut ki az ügyrendről: Panyi Miklós alelnök (Fidesz) kifogásolta, hogy az ügyrendre tett tiszás javaslat olyan értékítéleteket tartalmaz az elmúlt 16 évről, amelyeknek egy feltáró munka után lehet csak létjogosultsága. Úgy vélte, ha a bizottság korrektül, objektíven akar eljárni, nincs szükség olyan típusú megállapításokra, hogy rendszerszintű problémák voltak a gyermekvédelemben.Tisza Párt: A gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság nem egyedi ügyeket fog vizsgálni
Melléthei-Barna Márton alelnök (Tisza) szerint éppen azért hozta létre a vizsgálóbizottságot az Országgyűlés, mert felismerte, hogy rendszerszintű problémák vannak a gyermekvédelemben. Mint mondta, nem a boszorkányüldözés a cél, mindenki tudja, hogy problémák vannak a gyermekvédelemben és ha ez szerepel a bizottságot létrehozó országgyűlési határozatban, akkor az ügyrendben is szerepelhet.
Melléthei-Barna Márton a kompromisszum fontosságát hangsúlyozva azt javasolta, a Fidesz képviselői tegyenek szövegszerű javaslatot az ügyrendre, de végül az ellenzéki képviselők elálltak ettől az igényüktől és támogatták a benyújtottat. Panyi Miklós hangsúlyozta: azért döntöttek így, hogy a bizottság mihamarabb megkezdhesse a működésétNemcsak a bántalmazás viseli meg a gyerekeket, hanem az is, hogy ezt újra és újra el kell mesélniük