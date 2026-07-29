Tisza Párt: A gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság nem egyedi ügyeket fog vizsgálni

A gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság nem egyedi ügyeket fog vizsgálni, a rendszer hibáit fogja keresni - jelentette ki Diószegi Judit, a vizsgálóbizottság elnöke a Tisza párt szerdai, a testület alakuló ülése előtt tartott budapesti sajtótájékoztatóján.
A politikus hangsúlyozta, 21 ezer szakellátásban élő gyermek védelmében a teljes rendszert át kell világítaniuk, meg kell vizsgálniuk a finanszírozási problémákat, az intézményi és fenntartói hibákat, illetve azt a panaszmechanizmust, amelynek révén a gyermekek jelenthették, ha bántalmazás vagy szexuális bántalmazás áldozativá váltak.
Diószegi Judit kiemelte,
nem csupán a múlt hibáinak feltárása a céljuk, jogalkotási és intézményi változtatásokra is javaslatot kívánnak tenni. A jövőben egyetlen gyermekvédelmi jelzés sem maradhat következmények nélkül
- szögezte le, hozzátéve, ehhez meg kell hallgatni az elmúlt időszak meghatározó szereplőit, szakembereket, intézményvezetőket, fenntartókat, illetve politikai döntéshozókat.
Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, a konkrét személyekről a bizottság dönt majd. A testületnek december 31-ig kell elkészítenie a jelentését.Nemcsak a bántalmazás viseli meg a gyerekeket, hanem az is, hogy ezt újra és újra el kell mesélniükBangó Sándor felfedte, kit nevez Zsolt bácsinak, a Fidesz-KDNP feljelentést teszŐsszel visszakerülnek a gyermekvédelemhez a magyarországi javítóintézetek, a Tisza-kormány rendszerszinten vizsgálná a bántalmazásokat