gyermekvédelem;sajtótájékoztató;vizsgálóbizottság;Tisza Párt;

"Ennyi nem elég! El a kezekkel a gyermekektől!" elnevezésű tüntetés a gyermekvédelemért 2024. február 21-én

Tisza Párt: A gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság nem egyedi ügyeket fog vizsgálni

A teljes rendszert át kell világítaniuk, meg kell vizsgálniuk a finanszírozási problémákat, az intézményi és fenntartói hibákat, illetve azt a panaszmechanizmust, amelynek révén a gyermekek jelenthették, ha bántalmazás vagy szexuális bántalmazás áldozativá váltak - ismertette Diószegi Judit.

A gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság nem egyedi ügyeket fog vizsgálni, a rendszer hibáit fogja keresni - jelentette ki Diószegi Judit, a vizsgálóbizottság elnöke a Tisza párt szerdai, a testület alakuló ülése előtt tartott budapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus hangsúlyozta, 21 ezer szakellátásban élő gyermek védelmében a teljes rendszert át kell világítaniuk, meg kell vizsgálniuk a finanszírozási problémákat, az intézményi és fenntartói hibákat, illetve azt a panaszmechanizmust, amelynek révén a gyermekek jelenthették, ha bántalmazás vagy szexuális bántalmazás áldozativá váltak.

Diószegi Judit kiemelte,

nem csupán a múlt hibáinak feltárása a céljuk, jogalkotási és intézményi változtatásokra is javaslatot kívánnak tenni. A jövőben egyetlen gyermekvédelmi jelzés sem maradhat következmények nélkül 

- szögezte le, hozzátéve, ehhez meg kell hallgatni az elmúlt időszak meghatározó szereplőit, szakembereket, intézményvezetőket, fenntartókat, illetve politikai döntéshozókat.

Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, a konkrét személyekről a bizottság dönt majd. A testületnek december 31-ig kell elkészítenie a jelentését.

Az április 12-én győztes politikai erő egyik fő vállalása volt, hogy 27 százalékról 5 százalékra csökkentik a Magyarországon sok otthonban meleget biztosító fűtőanyagot.