Tisza Párt: A gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság nem egyedi ügyeket fog vizsgálni

gyermekvédelem;sajtótájékoztató;vizsgálóbizottság;Tisza Párt;

2026-07-29 12:45:00 CEST

A teljes rendszert át kell világítaniuk, meg kell vizsgálniuk a finanszírozási problémákat, az intézményi és fenntartói hibákat, illetve azt a panaszmechanizmust, amelynek révén a gyermekek jelenthették, ha bántalmazás vagy szexuális bántalmazás áldozativá váltak - ismertette Diószegi Judit.

A gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság nem egyedi ügyeket fog vizsgálni, a rendszer hibáit fogja keresni - jelentette ki Diószegi Judit, a vizsgálóbizottság elnöke a Tisza párt szerdai, a testület alakuló ülése előtt tartott budapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus hangsúlyozta, 21 ezer szakellátásban élő gyermek védelmében a teljes rendszert át kell világítaniuk, meg kell vizsgálniuk a finanszírozási problémákat, az intézményi és fenntartói hibákat, illetve azt a panaszmechanizmust, amelynek révén a gyermekek jelenthették, ha bántalmazás vagy szexuális bántalmazás áldozativá váltak.

Diószegi Judit kiemelte,

nem csupán a múlt hibáinak feltárása a céljuk, jogalkotási és intézményi változtatásokra is javaslatot kívánnak tenni. A jövőben egyetlen gyermekvédelmi jelzés sem maradhat következmények nélkül

- szögezte le, hozzátéve, ehhez meg kell hallgatni az elmúlt időszak meghatározó szereplőit, szakembereket, intézményvezetőket, fenntartókat, illetve politikai döntéshozókat.

Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, a konkrét személyekről a bizottság dönt majd. A testületnek december 31-ig kell elkészítenie a jelentését.