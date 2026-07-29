Szerda éjfélig még regisztrálhatnak a méltatlanul eltávolított katonák a Magyar Honvédségbe való visszatérésre

Magyar Honvédség;katonák;visszavétel;eltávolítás;Bálna;regisztráció;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-07-29 16:18:00 CEST

Ruszin-Szendi Romulusz augusztus 1-jére a Bálnába várja az érintetteket, akiknek jelentős részét éppen ott bocsátották el az Orbán-kormány alatt.

„Bajtársaim! Ma éjfélkor lezárul a regisztráció. Ha azok közé tartozol, akiket méltatlanul távolítottak el a Magyar Honvédségtől, vagy a COVID–19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyod, és szeretnél újra egyenruhát viselni, akkor most van itt az idő. Ne halogasd, mert ma éjfélig van lehetőséged jelentkezni” – posztolta Facebook-oldalán Ruszin-Szendi Romulusz. A honvédelmi miniszter már korábban meghirdette az augusztus 1-jére a budapesti Bálnába a nagy visszatérést.

Sokan hosszú évek óta vártok erre a pillanatra. Arra, hogy végre ne a múlt igazságtalanságai határozzák meg a jövőtöket, hanem ismét a tudásotok, a tapasztalatotok és a szolgálat iránti elkötelezettségetek. Mi ezt ígértük, és ezen dolgozunk – fogalmazott a tárcavezető. Az újra katonának állóknak felhívta a figyelmét, hogy szombaton vigyék magukkal a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot, az ügyintézéshez.

A Bálna sokunk számára fájdalmas emlékeket idéz. Most azonban együtt bebizonyíthatjuk, hogy ugyanaz a hely egy új kezdet szimbóluma is lehet. A tisztesség, a bajtársiasság és a haza szolgálata erősebb minden politikai önkénynél – emelte ki Ruszin-Szendi Romulusz, aki egy korábbi bejegyzésében még azt írta, hogy aki nem tud személyesen részt venni a tájékoztatón, és szeretne élni a visszaszerelés lehetőségével, az augusztus 1-je után, a minisztérium ügyfélszolgálatára küldhet levelet, és felveszik vele a kapcsolatot.