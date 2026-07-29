Elkészült a felmérés, már a fideszesek többsége sem gondolja, hogy Orbán Viktornak igaza lesz

Fidesz;felmérés;Orbán Viktor;tusványosi beszéd;Europion;

2026-07-29 16:38:00 CEST

Az április 12-én még a Fideszre szavazóknak is csak a 30 százaléka tartja nagyon fontosnak, hogy miről szólt a volt miniszterelnök tusványosi beszéde. Ha még ez sem elég, ennek e körnek a 27 százaléka nem bízik abban, hogy a Tisza-táborból lemorzsolódók hozzájuk térnének vissza.

Hogyan értékelik az idei tusványosi fellépést, mennyire hisznek Orbán legújabb prognózisában a Fidesz és a Tisza jövőjét illetően – és egyáltalán milyen jelentőséget tulajdonítanak a leváltott miniszterelnök előadásának – ezekre a kérdésekre kereste a választ az Europion piackutató – írja a hvg. A lap megbízásából készített reprezentatív felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek 20 százaléka meghallgatta a tusványosi beszédet, a népesség fele pedig olvasott róla összefoglalót, és csupán 30 százalék nem követte, mire jutott a Fidesz vezetője.

Nem meglepő módon a pártszimpátia markánsan meghatározta, hogy ki mennyire szánta rá az idejét Orbán Viktorra. Az áprilisi választáson a Fideszre szavazók 39 százaléka hallgatta meg az előadást, míg a Mi Hazánkra szavazóinak már csak 15 százaléka, nem beszélve a tiszás 10 százalékról. Ugyanakkor még a Tiszát választóknak is csak 30 százaléka nem informálódott valamiképpen arról, hogy mit mondott Orbán. Viszont olyanok is kíváncsiak voltak a volt kormányfő közlendőjére, akik szerint egyébként nincs már jelentősége annak, amit mond: 35 százalék szerint ez egyáltalán nem, 18 százalék szerint pedig inkább nem fontos, és csak 11 százalék tartja nagyon fontosnak. Sőt, még az áprilisban a Fideszre szavazóknak is csak a 30 százaléka tartja nagyon fontosnak, hogy mit beszélt Orbán Viktor.

A volt kormányfő szerint ugyan már nem kell sokat várni, hogy megforduljon a politikai széljárás, és már ősszel, a választás utáni 134. napon ki fog derülni, hogy a Tisza „önkényuralmi rendszere” fenntarthatatlan, amikor pedig az emberek ráébrednek a valóságra, „meglesz a többség a szabadság és a demokrácia helyreállítása mellett”. Azonban ezt a jövőképet még annál is jóval kevesebben osztják, mint ahányan áprilisban a Fideszre szavaztak, a megkérdezettek csupán 15 százaléka látja út, hogy a jelenlegi parlamenti ellenzék hamarosan népszerűbb lesz a Tiszánál.

A megkérdezettek 21 százaléka szerint ha csökken is a Tisza támogatottsága, az elpártolók nem a Fidesz táborát fogják erősíteni, 28 százalék szerint viszont a Tisza megőrzi jelenlegi támogatottságát. A legtöbben – 36 százalék – pedig azt várja, hogy ha idővel csökken is Tisza támogatottsága, a párt még sokáig megőrzi vezető pozícióját. Ráadásul ezúttal még az áprilisi Fidesz-szavazóknak is kevesebb mint a fele bízik abban, hogy igaza lesz Orbán Viktornak, 27 százalékuk pedig úgy véli, hogy a Tisza-táborból lemorzsolódók sem a Fideszhez térnek majd vissza.