Leállítják Paksi Atomerőmű 3. blokkját a Duna alacsony vízállása miatt

atomerőmű;Paks;Duna;vízszint;leállítás;

2026-07-29 16:20:00 CEST

Mínusz 118 centiméteres vízállást mértek a létesítménynél.

Megkezdik a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának leállítását július 29-én 15 órától, miután tovább csökkent a Duna vízszintje - közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

A társaság tájékoztatása szerint Paksnál jelenleg mínusz 118 centiméter a vízállás, a folyó szintje pedig az elmúlt napokban több szakaszon is történelmi mélypontra süllyedt. A blokk leállításáról a korábban végrehajtott teljesítménycsökkentések után határoztak.

Az erőmű szakemberei folyamatosan figyelik a Duna vízhozamának és hőmérsékletének változását, a további intézkedésekről pedig az aktuális helyzet alapján döntenek. A vállalat közlése szerint a cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása.