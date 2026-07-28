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2026-07-28 13:29:00 CEST

A Paksi Atomerőmű csökkenti a teljesítményét a Duna rekordalacsony vízállása miatt

Kaptány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a hazánk energiaellátásáért felelős társaságokkal folyamatosan egyeztet, és előkészítették a szükséges intézkedéseket. Ezekről tájékoztatni fognak.