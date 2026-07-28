A Paksi Atomerőmű csökkenti a teljesítményét a Duna rekordalacsony vízállása miatt

A rendkívül száraz időjárás miatt 2026. július 27-én a Duna legkisebb vízállása (-106 cm) minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel szakembereink az 1. blokk teljesítményét 2026. július 27-én, 21 óra 45 perctől 254 MW-tal csökkentik – olvasható a még hétfő este a Paksi Atomerőmű honlapján közzétett tájékoztatásban. – Kollégáink folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Célunk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása – tették hozzá.
Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a Paksi Atomerőmű működésére is hatással volt. A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás (15/2001(VI.6) sz. KöM rendelet) betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése – emlékeztetett az atomerőmű. Kapitány István Gazdasági és energetikai miniszter keddi Facebook-bejegyzésében az átmeneti paksi teljesítménycsökkentésről azt írta, hogy az nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés.32 centiméter: a Vigadónál megdőlt a Duna valaha mért legalacsonyabb budapesti vízállása
A következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába. Ez várhatóan tovább növeli a villamosenergia-fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet. Erre a helyzetre felkészültünk. A minisztérium folyamatos kapcsolatban áll a Paksi Atomerőművel, a MAVIR-ral és az MVM-mel. Megtartottuk a szükséges szakmai egyeztetéseket, óráról órára értékeljük a fejleményeket, és előkészítettünk minden olyan intézkedést, amelyre az ország biztonságos energiaellátása érdekében szükség lehet – fogalmazott Kapitány István. Ígérete szerint minden fontos fejleményről tájékoztatni fogják a lakosságot, de állítja, Magyarország energiaellátása biztonságban van.A Duna alacsony vízállása miatt feltorlódtak a szállodahajók, buszokkal viszik tovább a turistákat BudapestreSok víz már nem folyhat le a Dunán, még a Velencei-tó is apadhat, minden csepp számítKapitány István a Paksi Atomerőműnél intézkedett a hőség miatt, hogy biztonságos maradjon az ország villamosenergia-ellátása