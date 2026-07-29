Több mint száz utórengés követte a 13 halálos áldozatot követelő japán földrengést

földrengés;Japán;kutatás;utórengés;

2026-07-29 21:29:00 CEST

A hatóságok akár 7-es erősségű újabb rengésekre is figyelmeztettek, miközben több mint 4600 ember vesz részt a mentésben Kjúsú szigetén.

Több mint száz utórengést regisztráltak Japán délnyugati részén a keddi, nagy erejű földrengést követően, amelyben legalább 13 ember vesztette életét - közölte a BBC.

A Japán Meteorológiai Ügynökség arra figyelmezteti a lakosságot, hogy erős utórengések következhetnek, köztük akár 7-es intenzitású újabb földmozgás is.

A rengés a Kjúsú szigetén fekvő Kumamoto prefektúrát sújtotta. Épületek dőltek össze, utak és hidak repedtek meg, a vasúti közlekedést pedig felfüggesztették. Emberek ezrei tartózkodnak ideiglenes menedékhelyeken. A mentőegységek a romok között kutatnak a bent rekedt túlélők után, Takaicsi miniszterelnök szerint pedig valódi versenyfutás zajlik az idővel a megmentésükért.

Szanae Takaicsi japán miniszterelnök szerdán arról számolt be, hogy a földrengés után több mint húsz órával is vannak olyanok, akik még mindig segítségre várnak. A mentési munkálatokban jelenleg több mint 4600 ember vesz részt.

A Jacushiro városában található egyik gyárban két embert találtak meg életjelek nélkül, további kilenc dolgozó holléte pedig továbbra is ismeretlen. A hatóságok közben a mentésben részt vevőket és a földrengés túlélőit is figyelmeztették a hőguta veszélyére, mivel a térségben a hőmérséklet körülbelül 35 Celsius-fokot ért el.

A megrongálódott utak és hidak mellett a térségben több mint száz utórengést regisztráltak. A Japán Meteorológiai Ügynökség arra kérte az érintett térség lakóit, hogy a következő körülbelül egy hétben, különösen a következő két-három napban legyenek éberek az erős utórengések lehetősége miatt.