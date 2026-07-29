Tovább terjednek az erdőtüzek Európában, Görögországban két tűzoltó lelte halálát a lángokban

Spanyolország;Görögország;Franciaország;Olaszország;halálos áldozatok;tűzoltók;pusztítás;erdőtüzek;

2026-07-29 19:54:00 CEST

Spanyolország közepén és a franciaországi Bordeaux közeli erdőkben átmenetileg sikerült megfékezni a pusztító lángokat, de a hőség és az erős szél folyamatos veszélyt jelent.

Két görög tűzoltó halt meg szerdán Kréta szigetén, miután oltás közben körülvették őket a lángok, és már nem volt idejük kimenekülni a tűz fogságából – derült ki a Reuters szerdai görögországi tudósításából. Míg korábban leginkább Franciaországban és Spanyolországban jelentettek súlyos problémát a terjedő lángok, Görögországot és Olaszországot is fenyegeti a tűz. A turisták által kedvelt Kréta szigetének közepén az erős szél szította fel a lángokat, amikor a tragédia történt.

A hatóságok a három krétai faluban rendeltek el evakuálást. Szerdán korábban az Európai Unió vészhelyzeti reagálási központjának vezetője kijelentette, hogy Görögország és Olaszország a következő hetekben fokozott erdőtüzek kockázatával néz szembe , ami további katasztrófákkal fenyeget, miközben Spanyolországban és Franciaországban továbbra is tombolnak az erdőtüzek. A görög tűzoltóság közlése szerint 156 tűzoltó és önkéntes dolgozik a krétai tűz eloltásán, a lángok megfékezéséhez négy repülőgépet és négy helikoptert is bevetettek. Az AFP jelentése szerint Leszbosz szigetén is küzdenek az erdőtűzzel.

A Reuters a spanyolországi erdőtűz fejleményeiről szóló beszámolója szerint a korábban az ország középső részén nagymértékben tovább terjedő tüzet sikerült megállítani. Jelenleg Spanyolország hat régiójában van érvényben riasztás. A hatóságok feloldották az összes evakuálási és otthonmaradási utasítást Ávila tartományban, de Madrid környékén továbbra is érvényben marad néhány korlátozás. Újabb tűzvészre figyelmeztettek viszont az északnyugat-spanyolországi Zamora tartományban, ahol hat városban evakuálják a lakosságot. Az előrejelzések szerint a következő napokban a magas hőmérséklet mellett erős szél várható.

Franciaországban a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a Bordeaux-tól nyugatra tomboló tüzeket. A város továbbra is nyitva tartó repülőtere közelében újraindult a villamosközlekedés, és újranyitottak a szállodák is. Az ország délnyugati régiójában a hőmérséklet várhatóan eléri a 42 fokot is a száraz szél pedig itt is tovább szíthatja a lángokat. A népszerű turisztikai célpontnak számító Bordeaux-tól nyugatra fekvő Landes régióban pusztító erdőtűz 42 ezer hektárnyi területet pusztított el, főként fenyőfák váltak a lángok martalékává. A tűz miatt evakuált házaknál egyre több bűncselekményt, lopást jelentettek. A rendőrség közlése szerint az elmúlt napokban négy embert tartóztattak le üresen hagyott lakóépületek, üzletek fosztogatása miatt.