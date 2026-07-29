Tovább terjednek az erdőtüzek Európában, Görögországban két tűzoltó lelte halálát a lángokban

Két görög tűzoltó halt meg szerdán Kréta szigetén, miután oltás közben körülvették őket a lángok, és már nem volt idejük kimenekülni a tűz fogságából – derült ki a Reuters szerdai görögországi tudósításából. Míg korábban leginkább Franciaországban és Spanyolországban jelentettek súlyos problémát a terjedő lángok, Görögországot és Olaszországot is fenyegeti a tűz. A turisták által kedvelt Kréta szigetének közepén az erős szél szította fel a lángokat, amikor a tragédia történt.
A hatóságok a három krétai faluban rendeltek el evakuálást. Szerdán korábban az Európai Unió vészhelyzeti reagálási központjának vezetője kijelentette, hogy Görögország és Olaszország a következő hetekben fokozott erdőtüzek kockázatával néz szembe , ami további katasztrófákkal fenyeget, miközben Spanyolországban és Franciaországban továbbra is tombolnak az erdőtüzek. A görög tűzoltóság közlése szerint 156 tűzoltó és önkéntes dolgozik a krétai tűz eloltásán, a lángok megfékezéséhez négy repülőgépet és négy helikoptert is bevetettek. Az AFP jelentése szerint Leszbosz szigetén is küzdenek az erdőtűzzel.
A Reuters a spanyolországi erdőtűz fejleményeiről szóló beszámolója szerint a korábban az ország középső részén nagymértékben tovább terjedő tüzet sikerült megállítani. Jelenleg Spanyolország hat régiójában van érvényben riasztás. A hatóságok feloldották az összes evakuálási és otthonmaradási utasítást Ávila tartományban, de Madrid környékén továbbra is érvényben marad néhány korlátozás. Újabb tűzvészre figyelmeztettek viszont az északnyugat-spanyolországi Zamora tartományban, ahol hat városban evakuálják a lakosságot. Az előrejelzések szerint a következő napokban a magas hőmérséklet mellett erős szél várható.
Franciaországban a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a Bordeaux-tól nyugatra tomboló tüzeket. A város továbbra is nyitva tartó repülőtere közelében újraindult a villamosközlekedés, és újranyitottak a szállodák is. Az ország délnyugati régiójában a hőmérséklet várhatóan eléri a 42 fokot is a száraz szél pedig itt is tovább szíthatja a lángokat. A népszerű turisztikai célpontnak számító Bordeaux-tól nyugatra fekvő Landes régióban pusztító erdőtűz 42 ezer hektárnyi területet pusztított el, főként fenyőfák váltak a lángok martalékává. A tűz miatt evakuált házaknál egyre több bűncselekményt, lopást jelentettek. A rendőrség közlése szerint az elmúlt napokban négy embert tartóztattak le üresen hagyott lakóépületek, üzletek fosztogatása miatt.Bordeaux közelébe értek az erdőtüzek, Franciaországban már 220 ezer embert evakuáltakTovább pusztítanak az erdőtüzek, Franciaországban és Spanyolországban összesen már csaknem 300 ezer embert kellett evakuálniKét nap alatt több mint 140 ezer embert kellett menekíteni Franciaországban az erdőtüzek előlFélelmetes erdőtűz pusztít Spanyolország középső részén, egy nap alatt 40 ezer embert utasítottak evakuálásra vagy bezárkózásra