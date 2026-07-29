Öt százalékra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját

áfacsökkentés;tűzifa;Kármán András;

2026-07-29 18:41:00 CEST

Az intézkedés ősszel lép életbe, és a jelenlegi 27 százalékos általános forgalmi adót mérsékli.

Öt százalékra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány a jelenlegi 27 százalékról - jelentette be szerdai Facebook-bejegyzésében a pénzügyminiszter.

Kármán András közlése szerint az intézkedés ősszel lép életbe, a részletekről később adnak tájékoztatást. Kifejtette, Magyarországon másfél millió ember él olyan háztartásban, amely részben vagy teljes egészében tűzifával fűt. Ezek a családok korábban kimaradtak az áram- és gázfogyasztáshoz kötődő rezsitámogatásokból, ezért a kormány az áfacsökkentéssel vonja be őket a rezsicsökkentésbe.

A bejegyzésben a korábbi támogatási rendszerről is írt. Felidézte, hogy időnként kormányzati vagy önkormányzati programok indultak, az önkormányzatok pedig a Belügyminisztériumnál pályázhattak a rászoruló családok támogatására. Az eljárást ugyanakkor bonyolultnak és hosszadalmasnak nevezte, és azt állította, hogy a támogatás vagy egyáltalán nem jutott el az érintettekhez, vagy túl későn érkezett meg.

A döntés a pénzügyminiszter szerint már megszületett, a részleteket azonban egyelőre nem ismertette.