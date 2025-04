Itt vannak! Már robotok vezénylik Verdit is

Mint beszámoltunk róla, a Párbeszéd egy ún. robotadó bevezetését szorgalmazza, hogy az így befolyt összeg segítségével lehessen felkészülni - és hathatós intézkedéseket hozni - arra a nem is oly távoli időre, amikor a robotok átveszik számos munkaerő helyét. A párt szerint az Európai Unió munkahelyeinek több mint a felét veszélyezteti az automatizáció, ezért időszerűnek tartják, hogy a kormány egy robotadó előterjesztését tartalmazó javaslatot nyújtson be az Európai Unió Tanácsának. És tessék, már a karmesterek is aggódhatnak.