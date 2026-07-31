Végre megnyílik az 1 milliárd dolláros abu-dzabi Guggenheim Múzeum

múzeum;Abu Dhabi;Guggenheim Alapítvány;

2026-07-31 09:29:00 CEST

Már két évtizede, hogy bejelentették a Frank Gehry sztárépítész által tervezett abu-dzabi Guggenheim Múzeum létesítését, de a monumentális épület végül csak az idén nyitja meg kapuit.

Számos késés és vita után december 11-én nyílik meg az abu-dzabi Guggenheim Múzeum, két évtizeddel azután, hogy 2006-ban a projektet először bejelentették – írta meg az Artnet művészeti portál. Az egymilliárd dolláros szerződést a 2025-ben elhunyt Frank Gehry amerikai–kanadai sztárépítész kapta, aki egy monumentális, kilenc fémkúpból álló épületet tervezett, amely méltó utódja lehet a másik alkotásának, az 1997-ben bemutatott bilbaói Guggenheim Múzeumnak. Az Abu-Dzabiban látható épület futurisztikus homlokzata másrészt praktikus is, mert természetes szellőzést biztosít a sivatagi tájban, míg a szabadtéri kiállítóterek körülbelül 22 000 négyzetmétert tesznek ki.

A Guggenheim Abu-Dzabi építése 2011-ben kezdődött el, de hamarosan felfüggesztették, és csak 2019-ben folytatták, azt remélve, hogy 2023-ra az épület megnyithatja kapuit. 2021-ben aztán bejelentették a 2026-os végleges befejezési dátumot. A múzeum csatlakozik a további három Guggenheim Múzeumból álló hálózathoz, melyek Bilbaóban, New Yorkban és Velencében találhatók.

Az új Guggenheimben modern és kortárs művészeti alkotásokat lehet megtekinteni mintegy 125 000 négyzetméteren, egy hatalmas központi átrium köré szervezve – a gyűjteményben a legnagyobb nevek között szerepel Kuszama Jajoi japán művész és Dan Flavin amerikai alkotó is. Mariët Westermann, a Solomon R. Guggenheim Alapítvány igazgatója és vezérigazgatója a gyűjteményt „egyedülállóan helyi és globális” kollekciónak nevezte, mivel az Egyesült Arab Emírségekből és a Perzsa-öbölből is bemutat művészeti alkotásokat a nagy nemzetközi nevek mellett.