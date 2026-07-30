közpénz;átvilágítás;Nagy Ervin;bejelentés;Ókovács Szilveszter;Magyar Állami Operaház;

2026-07-30 12:54:00 CEST

Elindult a szakértői csapat, átvilágítják az Ókovács Szilveszter vezette Magyar Állami Operaházat is

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