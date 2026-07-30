Elindult a szakértői csapat, átvilágítják az Ókovács Szilveszter vezette Magyar Állami Operaházat is

„Az állami fenntartású kulturális intézményeink éves szinten sok-sok milliárd forintnyi közpénzzel gazdálkodnak. A magyar adófizetők joggal várják el, hogy minden egyes forint felhasználása átlátható, indokolt és felelősségteljes legyen” – tett kissé papírízű bejelentést csütörtök délben Nagy Ervin, a a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium kultúráért felelős államtitkára arról, hogy kezdődik az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban.
A politikus közlése szerint csütörtökön egy szakértői csapat vonul ki és kezdi ellenőrizni, hogy az Opera tevékenysége törvényes, szakszerű és hatékony-e. „A vizsgálat célja a bizalom megerősítése és a működés hatékonyságának biztosítása a magyar kultúra egyik legfontosabb intézményében” – rögzítette a kulturális államtitkár.
Mint ismert, a Magyar Állami Operaház főigazgatója az az Ókovács Szilveszter, aki némi meglepetésre 2023-ban kapta meg újra a posztot, megbízatása hivatalosan 2028-ig tart. Ő az esetleges menesztését firtató kérdésre nemrég úgy válaszolt, sem a pályázati kiírásban, sem a szerződésemben nem az áll, hogy a megbízatása kormányváltásig szólna. Asza választási programjából két félmondatot lát az operajátszásról, amelyekkel nem ért egyet, így azzal, hogy csökkent a színvonal, és vidéken megszűnt az egész, illetve azt sem tudja értelmezni, hogy szakmai alapon kellen újraszervezni ezt a kulturális területet. Ő fejlődést, eredményeket, inspirációt lát 15 esztendeje. – Nyilván hozzáértő minisztert neveznek ki, a mienk lesz a legnagyobb intézménye, várom a találkozást – jegyezte meg Ókovács Szilveszter a 24-nek adott nyilatkozatában.Ókovács Szilveszter maradna az Operaház élén, de Rost Andreára bízna néhány Puccini-szólamot„Nem kell ez a prolizmus” – Interjú Ókovács Szilveszterrel