Már két évtizede, hogy bejelentették a Frank Gehry sztárépítész által tervezett abu-dzabi Guggenheim Múzeum létesítését, de a monumentális épület végül csak az idén nyitja meg kapuit.
Peggy Guggenheim unokája, a velencei gyűjtemény igazgatója kapta idén a Moholy-Nagy László eszméihez méltó alkotók munkáit díjazó elismerést.
Káprázat és valóság Marc Chagall képein a bilbaoi Guggenheim Múzeum időszaki tárlatán.
Az idei Könyvhét egyik kiemelkedő megjelenése lesz Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert, című regényének újra kiadása. (Eredetileg 1966-ban jelent meg.) Mi sem ismertetheti jobban a könyv tartalmát és szándékait, mint maga a szerzője. A Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában a V.3670/13/2 jelzetszám alatt őrzött – ezidáig publikálatlan – autográfot Lesznai Anna fordításra szánta, a szöveg ezért stilisztikailag nem tökéletes. Az ekkor New Yorkban élő írónő a Guggenheim Alapítványhoz benyújtott pályázati kérelemben foglalta össze a regény írásával eltöltött harminc éve küzdelmeit és céljait. A dokumentum - 1952-ben íródott - amikor a könyv háromnegyede készült el. Az írói műhelymunka jellegzetességeit közvetítendő a dokumentumon stilárisan nem változtattunk, ám a helyesírást a mai szabályoknak megfelelően javítottuk.