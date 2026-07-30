Magyar Péter nagyon örülne annak, ha Szijjártó Péter szereplése lenne a legnagyobb probléma az európai autóipar számára

tárgyalás;Markus Söder;Magyar Péter;

2026-07-30 17:30:00 CEST

A magyar kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnököt fogadta. Úgy értékelte, hogy rendkívül hasznos és előremutató tárgyalást folytattak a mintegy 57 ezer magyart foglalkoztató bajor vállalatok, mint például a BMW, az Audi, a Siemens és a Knorr-Bremse előtt álló további fejlődési lehetőségekről.

Megtisztelő volt 10 év után újra Magyarországon köszönteni Bajorország miniszterelnökét - írta Magyar Péter a Facebookon, mellékelve egy közös fotót Markus Söder bajor kormányfővel.

A miniszterelnök szerint rendkívül hasznos és előremutató tárgyalást folytattak a mintegy 57 ezer magyart foglalkoztató bajor vállalatok, mint például a BMW, az Audi, a Siemens és a Knorr-Bremse előtt álló további fejlődési lehetőségekről.

Magyar Péter szerint „ritka olyan nyugat-európai vezetővel tárgyalni, akivel szinte mindenben megegyezik a véleményünk, legyen szó gazdaságfejlesztésről, uniós politikáról, vagy éppen a high-tech iparágak, a mesterséges intelligencia és a kutatás-fejlesztés fontosságáról.” A miniszterelnök kifejezte örömét, hogy a tradicionálisan erős bajor-magyar kulturális, oktatási és gazdasági kapcsolatok mellett a politikai együttműködést is újra a legmagasabb szintre emelhetik a legerősebb német tartománnyal. Bejegyzésében a kormányfő jelezte még, meghívta Markus Södert az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára is, és örömmel fogadta el a meghívását Münchenbe.

A bajor kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón Magyar Péter elmondta, átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak, azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is. Kijelentette, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok között.

A kormányfő kérdésre válaszolva Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszternek a kínai BYD autógyártónál történt munkavállalásáról azt mondta, lehet, hogy Szijjártó Péter leigazolása a magyar belpolitikában felvet kérdéseket, de nagyon örülne annak, ha Szijjártó Péter szereplése lenne a legnagyobb probléma az európai autóipar számára, vagy a kínai befolyás erősödése szempontjából. Ez elhanyagolható tényező - vélte.

Egy másik kérdésre, miszerint a magyarországi és a bajor autógyárak egymást konkurenciának tekintik-e, a magyar miniszterelnök közölte, arról is beszéltek a bajor miniszterelnökkel, hogy nem konkurenciaként kell tekinteniük egymásra. Kifejtette,

Európa rengeteg hibát elkövetett nemcsak az autóipar, hanem általában az ipar szabályozása kapcsán. Azt lehet most tenni, hogy megerősítik az európai ellátási láncokat, és próbálják az autóipari vagy más ipari, szolgáltatási kapacitásokat Európában tartani

- magyarázta.

Magyar Péter úgy látja, ha nem tesznek semmit, nem lesznek versenyképesebbek, ha nem lesznek képesek támogatni a vállalataikat, ha nem hoznak hatékonyabb és logikusabb döntéseket, akkor lehet, hogy a BMW bizonyos kapacitásai eljönnek Magyarországra, de aztán tovább is mennek keletebbre, Ázsiába. A kormányfő szerint Európa a nagyobb hozzáadott értékkel tud versenyezni, és nem azzal, ha „rácsapjuk Kínára az ajtót", hiszen Európa sok mindenben ki van szolgáltatva az ázsiai országnak, ezért szabályozott együttműködésre van szükség, egy átfogó európai stratégiára.

Az MTI kérdésére a miniszterelnök beszélt a német vállalatok esteleges újabb magyarországi beruházásairól. Elmondta, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter többször tárgyalt már az Audi, a Mercedes és a BMW vezetőivel, és „vannak a csőben” újabb befektetések, fejlesztések. Közölte, örülnek annak, hogy a BMW-gyár megkezdte a működését és már 50 ezer autót gyártottak Magyarországon, ez nagyon gyors felfutásnak számít. Megjegyezte, a Mercedes is fantasztikus számokat produkál.

Magyar Péter azt mondta, nemcsak az autóiparról lehet beszélni, a Siemens-szel is tárgyalnak. Kiemelte, a Tisza-kormány alatt más a prioritás: azokat a befektetéseket keresik, amelyek nagyobb hozzáadott értékkel bírnak, ahol nagyobb a hangsúly a kutatás-fejlesztésen.

Markus Söder a sajtótájékoztatón elmondta, az elmúlt néhány év „jégkorszaka” után vissza kell állítani a Magyarország és Bajorország közötti stratégiai kapcsolatokat, ennek érdekében mindkét fél lépéseket tesz.

„Közös kormánybizottságot hozunk létre a stratégiai párbeszéd érdekében. Ebben kiemelt terület a kutatásfejlesztés, a tudományos és kulturális kapcsolatok megerősítése a budapesti Andrássy Egyetem megújuló támogatásával, illetve a védelmi ipar, a gyógyszerkutatás, valamint az űripar és a repüléstechnika terén felépülő együttműködés”

- emelte ki.

Mint fogalmazott, Bajorország és Magyarország között különleges, évszázadok óta nagyon szoros kapcsolat áll fenn, az elmúlt néhány évben kialakult „jégkorszak” ezért különösen fájó. „Most azonban megünnepeljük, hogy Magyarország visszatért Európába” - hangoztatta. Megemlítette, hogy a Magyarországon megvalósult német befektetések 30 százaléka Bajorországból érkezett, ami nagyon komoly arány, és alátámasztja a kapcsolatok fontosságát. Markus Söder kitért arra, hogy Magyarország Kelet- és Délkelet-Európa felé is kapcsolatot jelent Bajorországnak.

„A magyar-bajor kapcsolatok erősödése egész Európa számára fontos, miközben globálisan nagyon erős a konkurencia a gazdaság, az ipar területén. Ma nem elsősorban az olcsó termeléssel, inkább a technológiai fejlesztéssel lehet előnyre szert tenni a világgazdaságban” - hangsúlyozta a bajor kormányfő.

Markus Söder szólt arról, hogy Európa a kreativitás, a szabadság és a lehetőség hazája, és ennek így is kell maradnia, mert az a versenyképességet erősíti. Hozzátette, fontos, hogy Európa régiókban, tartományokban gondolkozzon, ne pedig központokban, és ezzel lehet elérni azt is, hogy Európa továbbra is a világ autógyártásának központja maradjon.

„A közöttünk meglévő autóipari együttműködés miatt bajor és magyar szempontból is fontos a belső égésű motorok kivezetése, akárcsak a klímaváltozással összefüggő lépések megtétele, amelyek meghatározzák az elkövetkező éveket”

- jelentette ki.

A bajor miniszterelnök elmondta, a Magyar Péterrel lezajlott megbeszélésen szót ejtettek arról is, mi fog most változni Magyarországon, és hogy ezt demokratikus legitimáció is segíti.

„A magyarországi változások nemcsak nekünk, hanem egész Európa számára fontosak. Figyelemmel kísérjük, miként tér vissza Magyarország a jogállamiság irányába, és miként alakítja jövőjét, például az uniós támogatások segítségével” - tette hozzá a bajor miniszterelnök. Szerinte Magyarországgal kapcsolatban indokolt az optimizmus, azt mondta, csupa jót hall, nagyon sok nehéz feladatról kell beszélni, de ezeket nem félelemmel kell megközelíteni. „Magyarországgal együtt nagyon sok mindent érhetünk el Európában” - emelte ki. Markus Söder elismeréssel szólt a Tisza Párt önkénteshálózatáról is, amelyhez hasonló kiépítése számukra is hasznos lenne.

Az MTI kérdésére Markus Söder fontosnak nevezte, hogy Magyarországon komoly jelenléttel bírnak olyan bajor vállalatok, mint a Siemens vagy a BMW. „Az európai gazdaság alapja az autóipar, és fontos, hogy tovább bővítsük a technológiai területeket. Tegnap ülésezett a bajor kormány a klímaváltozás témájában, és annak kezelése szintén olyan terület, amelyet menedzselni kell Európában, és mi, Bajorországban alapvető változásokat szeretnénk bevezetni a megújuló energia, a nap- és a szélenergia, valamint a magfúzió területén” - magyarázta.

Újságírói felvetésre Markus Söder azt mondta, Kína nagy kihívást jelent az európai autópiacnak, amit azonban protekcionizmussal szerinte nem fognak tudni leküzdeni.

„Fontos, hogy a kínai piac nyitott maradjon Európa számára, de szeretnénk jobb játékteret kialakítani magunknak. Az a fontos, miként szabályozunk, ez a BMW-re, az Audira és a többi szereplőre is igaz, hiszen a büntetővámok többletterhet jelentenek a vállalatok számára, az innováció előbbre viszi az esélyeinket. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter kinevezését a kínai BYD-hoz nem igazán tudom megítélni, de valószínűleg több pénzt fog keresni, mintha más területre váltott volna”

- tette hozzá.

Egy másik kérdésre, ami arra vonatkozott, hogy mennyiben konkurenciája a bajor és a magyarországi autógyártás, Markus Söder úgy fogalmazott, a vonatkozó európai szabályozások nem feltétlenül a megfelelő irányt viszik.

„Németországban a szakszervezetekkel tárgyalunk a 40 órás munkahét visszaállításáról, miközben Németországnak a maga versenyképességét kell előtérbe helyeznie, és felismernie, mi történik körülötte a világban” - közölte a bajor miniszterelnök.