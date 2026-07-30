Republikon: Nem volt hatással a Tisza támogatottságára az alaptörvény-módosítás és a köztársasági elnök személye körüli vita sem

Fidesz-KDNP;közvélemény-kutatás;Republikon Intézet;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2026-07-30 17:17:00 CEST

A Fidesznek pedig továbbra sem áll jól a jogállamiság temetése.

Sem az alaptörvény-módosítás, sem a köztársasági elnök személye körüli vita nem befolyásolta a Tisza megítélését; a Fidesz jelenlegi, jogállamiság végét kihirdető kampánya és a frakcióvezető-váltás, valamint Orbán Viktor tusványosi beszéde sem segített a korábbi kormánypártnak talpra állni - erre jutott a Republikon Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása.

A felmérés eredménye szerint a Tisza párt eredménye június óta változatlan, egy hónapja és most is 58 százalékon áll a teljes népességben és 68 százalékon a biztos pártválasztók körében. Ezzel szemben a Fidesz bár hibahatáron belül, de mindkét kategóriában tovább zsugorodott: az intézet a júniusi 21 százalék után 20 százalékot mért a korábbi kormánypártnak a teljes választókorú népességben és 25 után 24 százalékot a biztos pártválasztóknál. A Mi Hazánk a választókorú népességben 5, a biztos pártválasztóknál 6 százalékon áll, ez is változatlan, miképp a DK és a Kutyapárt mindkét kategóriában 1-1 százalékos támogatottsága is. A bizonytalanok aránya 15-ről 14 százalékra csökkent.

A biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza 68-ról 69 százalékra emelkedett, a Fidesz 24-ről 23 százalékra csökkent, a Mi Hazánk maradt 6 százalékon, a Kutyapárt és a DK pedig 1-1-en.

A Republikon értékelése szerint hónapok óta először láttunk mozgást a Fidesz-KDNP háza táján, azonban a szavazók egyelőre nem reagáltak érdemben a történtekre, lévén a történtek sem voltak érdemiek:

„Orbán láthatóan ott vette fel a fonalat, ahol áprilisban elejtette, és a volt kormánypártok továbbra is egy számukra előnytelen terepen, a jogállamiság kérdése köré próbálnak felépíteni valamit, ami tizenhat év rombolás után nehezen sikerül”

- írták.

A felmérés szerint a választási hajlandóság kis mértékben tovább csökkent - a júniusi 80 helyett 77 százalék ígérte, hogy biztosan elmenne szavazni, igaz, 7-ről 9-re nőtt azok aránya, akik azt válaszolták, hogy valószínűleg élnének választójogukkal. Ez az intézet szerint azzal magyarázható, ahogyan a kormányváltó lakosság lassan levedli a forradalmi hangulatot. Mint közölték, bár a politika izgalmas maradt a nyári szezonban is; de közelednek a hétköznapok: a napi szintű kormányzás gondja-baja, ahol a zsugorodó és önpusztító Fidesz-KDNP helyett az ország tengernyi problémájával és a magas választói elvárásokkal kell megbirkóznia az új kormánypártnak - írta a Republikon.

A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2026. július 22–27. között. A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára. A hibahatár: +/- 3,5 %.