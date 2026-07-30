Újraindulhat a Dunamenti Erőmű meghibásodott blokkja

javítás;Dunamenti Erőmű;Magyar Péter;Kapitány István;

2026-07-30 21:21:00 CEST

Magyar Péter és Kapitány István a helyszínre látogattak.

Vasárnap befejeződik a Dunamenti Erőmű július 29-én meghibásodott G3 blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. A szakemberek hétvégén is folyamatosan dolgoznak annak érdekében, hogy a blokk legkésőbb vasárnap ismét zavartalanul termelje az áramot az ország számára - írta szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében az erőmű kommunikációs stábja.

A közleményben felidézték, július 29-én a G3 blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. A javítás folyamatban van, amely várhatóan néhány napot vesz igénybe. A G3 blokk átmeneti kiesése 380 MW teljesítménycsökkenést jelent a hazai áramtermelésben - jelezték.

Hangsúlyozták, hogy a történtek kizárólag a G3 blokkot érintik, nem a teljes Dunamenti Erőművet. A telephely további, jelenleg is működő egységei ez idő alatt is támogatják a magyar villamosenergia-rendszert: a G2 blokk 156 MW termelőkapacitást biztosít, az akkumulátoros energiatároló pedig 44 MW teljesítménnyel járul hozzá a rendszer szabályozásához és rugalmasságához - írták.

Horváth Péter, a Dunamenti Erőmű Zrt. vezérigazgatója az ügyben úgy nyilatkozott:

„A meghibásodást időben észleltük, a blokkot pedig a protokollnak megfelelően biztonságosan leállítottuk. A szükséges alkatrész rendelkezésre áll, kollégáink felkészültek a javításra, és a hétvégén is folyamatosan dolgoznak. A jelenlegi ütemezés szerint vasárnapra valamennyi szükséges munkát és ellenőrzést elvégzünk, így a G3 blokk ismét termelheti az áramot. Az erőmű többi egysége ez idő alatt is zavartalanul működik.”

Magyar Péter miniszterelnök, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Tóth András energetikai államtitkár csütörtök délután a százhalombattai Dunamenti Erőműbe látogattak, ahol Fasimon Sándor, a Dunamenti Erőmű Zrt. igazgatóságának elnöke és Horváth Péter vezérigazgató tájékoztatást adott az aktuális energetikai helyzetről, a Dunamenti Erőmű működéséről, az eddigi fejlesztésekről és a további beruházási tervekről is - írták a közleményben.

A kormányfő csütörtöki rendkívüli tájékoztatójában arról beszélt, hogy a paksi erőmű teljes leállása, a Dunamenti Erőmű szerdai meghibásodása és leállása s a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan legkésőbb hétfőtől olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhet, amellyel eddig soha nem szembesültünk Magyarország történetében.

Magyar Péter a bejelentésben azt is közölte, hogy a nagyipari fogyasztóktól termelésátütemezést, önkorlátozást kérnek: a Mavir a kormány utasítására csütörtöktől felszólít több tucat nagyfeszültségű hálózatot igénybe vevő nagyfogyasztót, köztük akkumulátorgyárakat, cementgyárakat, vegyi üzemeket, autógyárakat és egyéb üzemeket a kritikus idősávban az áramfelhasználásuk önkéntes korlátozására.