Karácsony Gergely az energiatakarékosság jegyében lekapcsoltatja a díszkivilágításokat

Karácsony Gergely;leállás;paksi atomerőmű;energiatakarékosság;díszkivilágítás;

2026-07-30 19:50:00 CEST

A Paksi Atomerőmű leállásának idejére.

Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Arra utasítottam a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel arra: a Paksi Atomerőmű leállása esetén, a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300, díszkivilágítással rendelkező épületen - jelentette be Karácsony Gergely a Facebookon, hozzátéve, ez a közvilágítást nem érinti.

A főpolgármester szerint a díszvilágítás elhagyásával - amely éppen az energiafelhasználás szempontjából kritikus időszakot érinti - jelentős mennyiségű energia takarítható meg, ezért a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló megtakarításra kéri. A látvány ugyan szerényebb lesz egy ideig, de több energia marad a létfontosságú célokra, és most nincs ennél fontosabb - közölte Karácsony Gergely.

Mint előzőleg a Népszava is megírta, Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leáll a termelés a Duna rekordalacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi energia-felhasználási igény. A vízügyi előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása.

A miniszterelnök kijelentette azt is: mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy bár ilyen leállítás még soha nem történt, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet, minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik - ígérte.