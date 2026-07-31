Donald Trump szerint az általa alapított Béketanács megállapodott a Hamásszal a lefegyverzésről

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy a Béketanács – amelyet egyébként korábban ő hozott létre – megállapodásra jutott a Hamász és a Gázai övezet összes többi fegyveres csoportjának teljes leszereléséről – írja a The Times of Israel. A lapnak az ügyre rálátó forrása szerint a megállapodást Egyiptomban írák alá a Hamász, a Béketanács, valamint a közel-keleti közvetítő országok, Egyiptom, Katar és Törökország tárgyalói.
Trump saját közösségi hálózatán, a Truth Socialon azt írta, hogy a megállapodás alapján a Gázai övezetet végre egy új palesztin kormány irányítaná, amely szorosan együttműködik a Béketanáccsal, és Izrael is biztonsági garanciákat kapna, hogy a területet többé nem használhatják terrortámadások bázisaként. A tervek szerint a leszerelés lépcsőzetes ütemben történne, amelynek végén az izraeli erők kivonulnak, és gyakorlatilag nemzetközi békefenntartók és a felálló palesztin rendőrség közösen biztosítanák a megállapodásban foglaltak megvalósítását.Két évtized után újra lehetnek palesztin választások
Razi Hamad, a Hamász egyik magas rangú tisztviselője az al-Dzsazírának arról beszélt, hogy fegyvereik begyűjtése, a leszerelés feltétele az izraeli hadsereg fokozatos kivonulása a Gázai övezetből, illetve fel kell számolniuk az Izrael által támogatott milíciákat is. A megállapodás betarthatóságát árnyalja, hogy egy amerikai tisztviselő az ellenkezőjét állította, vagyis, hogy előbb a Hamásznak kell bizonyítania, utána jöhet az izraeli kivonulás. Ugyanakkor az Egyesült Államok csalódott lenne, ha éppen Izrael utasítaná el az alkut. Utóbbit valószínűsíti, hogy egy izraeli tisztviselő nyilatkozata szerint a Béketanács 15 pontos leszerelési javaslata nem felel meg Jeruzsálem Gáza teljes demilitarizációjára vonatkozó követeléseinek.Hetven gázai alkalmazottját küldte el az UNRWA, miután Izrael azt állította róluk, hogy együttműködnek a HamásszalLikvidálta a Hamász pénzügyi vezetőjét az izraeli hadseregIzrael a Hamász katonai szárnyának legújabb vezetőjét is likvidálta