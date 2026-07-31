palesztinok;megállapodás;Izrael;Hamász;Gázai övezet;kivonulás;Donald Trump;lefegyverzés;Béketanács;

2026-07-31 07:17:00 CEST

Donald Trump szerint az általa alapított Béketanács megállapodott a Hamásszal a lefegyverzésről

Az amerikai elnök közölte, hogy a Gázai övezetet egy új, palesztin kormány irányíthatná. Hivatalos izraeli reagálás még nincs, de egy tisztviselő állítólag kétségeit fejezte ki, hogy a megállapodás megfelelne a követeléseiknek.