Még nyitnak az új ipari parkok, de az új kormány átírhatja a forgatókönyvet

ipari park;ingatlanfejlesztők;logisztikai központ;akkumulátorgyár;

2026-07-31 17:31:00 CEST

Kitart a korábbi fejlesztési hullám az ipari-logisztikai ingatlanok piacán, de a bérlői kereslet már visszafogottabbá vált. Az új kormány iparpolitikája a beruházói kedvezmények és a környezetvédelmi szabályok szigorítására épül.

Az előző kormány által intenzíven támogatott ipartelepítések új beszállítói és raktárkapacitásokat generáltak. Sorra épültek tehát az ipari parkok, a dinamikusan növekvő bérlői keresletre gyorsan rámozdultak a fejlesztők. Jellemzően az ipari beruházások, köztük az autóipari és akkumulátorgyári fejlesztések, no meg az e-kereskedelem bővülése hajtotta az elmúlt években a logisztikai ingatlanpiac növekedését.

A hazai modern ipari-logisztikai állomány 2026 közepére már meghaladta a 6,5 millió négyzetmétert, ebből 4,18 millió négyzetméter Budapesten és a fővárosi agglomerációban, 2,33 millió négyzetméter pedig vidéken volt. Az idei második negyedévben kis híján 118 ezer négyzetméter új ipari-logisztikai fejlesztés zárult le. Ezek keretében két új ipari és logisztikai ingatlannal bővült a Budapest és környéki állomány, átadták a Faedra Business Parkot Budapesten, valamint a HelloParks FT3 második fázisát Fóton.

A regionális piacon majdnem 90 ezer négyzetméternyi új terület és három új csarnok jelent meg, mind az Észak-Alföld régióban - derül ki a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BRF) piaci jelentéséből. Budapesten és térségben a teljes bérlői kereslet éves szinten 13 százalékkal csökkent, ennek ellenére az üresedési ráta tovább mérséklődött, mert országos szinten több terület talált bérlőre, mint amennyi kiürült.

A következő évek fejlesztéseinek irányát és volumenét az új kormány színre lépéséhez kapcsolódó iparpolitikai változások is befolyásolják.

Az elmúlt időszakban az akkumulátorgyári beruházások fontos keresletet jelentettek az ipari és logisztikai ingatlanok számára, a Tisza-kormány azonban szigorúbb környezetvédelmi fellépést és a multinacionális vállalatok kedvezményrendszerének felülvizsgálatát helyezte kilátásba az elektromosjármű-ipari beruházásoknál. A logisztikai piac most átmeneti szakaszban van: a korábbi fejlesztési lendület még kitart, látható és érezhető, de a következő időszak számait már nemcsak a meglévő ipari beruházások, hanem az új gazdaságpolitikai irányok és a befektetői környezet alakulása is meghatározza.

Ebben a változó környezetben a kiszámítható beruházási szabályozás jelentősége felértékelődik.

Erről nemrég az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) májusban megválasztott új elnöke, Székely Ádám, az Innovinia tulajdonos-ügyvezetője beszélt. Bejelentette, hogy az IFK szakmai javaslatcsomagot készít a beruházási versenyképesség javítására. A legnagyobb ingatlanfejlesztőket tömörítő egyesület tagjai szakmai együttműködést ajánlottak a megfizethető lakhatás és a bérlakásfejlesztések elősegítése, a 21. századi színvonalú városfejlesztés és a rozsdaövezetek megújítása érdekében is.