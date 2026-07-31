Magyar Péter: Jelenleg az energiaszolgáltatás rendben üzemel

paksi atomerőmű;fogyasztók;energiaellátás;energiaszolgáltatás;üzemelés;önkorlátozás;

2026-07-31 10:15:00 CEST

A miniszterelnök szerint a fogyasztók önkorlátozása segít.

A Paksi Erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel. A hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezett alatt maradt 151 megawattal az önkéntes korlátozások miatt. Jelenleg az energiaszolgáltatás rendben üzemel – írta péntek reggel a Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, hogy irány Százhalombatta és Paks.

A kormányfő csütörtöki rendkívüli tájékoztatójában arról beszélt, hogy a paksi erőmű teljes leállása, a Dunamenti Erőmű szerdai meghibásodása és leállása s a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan legkésőbb hétfőtől olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhet, amellyel eddig soha nem szembesültünk Magyarország történetében.

Ugyanakkor Magyar Péter és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter még aznap ellátogattak a százhalombattai Dunamenti Erőműbe, majd az erőmű kommunikációs stábja közleményt adott ki arról, hogy vasárnap befejeződik a Dunamenti Erőmű július 29-én meghibásodott G3 blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. – A szakemberek hétvégén is folyamatosan dolgoznak annak érdekében, hogy a blokk legkésőbb vasárnap ismét zavartalanul termelje az áramot az ország számára – tették hozzá.

Amint arra a miniszterelnök utalt, az önkorlátozás sokat segít. Magyar Péter csütörtökön kérte a nagyipari fogyasztóktól a termelésátütemezést. Ezért a Mavir a kormány utasítására csütörtöktől felszólít több tucat nagyfeszültségű hálózatot igénybe vevő nagyfogyasztót, köztük akkumulátorgyárakat, cementgyárakat, vegyi üzemeket, autógyárakat és egyéb üzemeket a kritikus idősávban az áramfelhasználásuk önkéntes korlátozására.