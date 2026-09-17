Ki állítja meg Donald Trumpot?

Minden nap valamilyen sokkoló kijelentéssel lepi meg a választókat. Nincs veszítenivalója. Mindegy, hogy mit, csak beszéljenek rólam – a jelek szerint ez Donald Trump filozófiája. A többiek csak maszatolnak, udvariaskodnak, én megmondom az igazat – biztosítja bámulóit. A milliárdos ingatlanfejlesztő azt állítja, amerikai elnök akar lenni. Kevesen gondolják, hogy tényleg beköltözhetne a Fehér Házba, pár hét után azonban ő áll a republikánus népszerűségi lista élén. Ellenfelei csak most ocsúdnak fel meglepetésükből.