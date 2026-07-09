A légtechnika zavara miatt leállították a szülészetet az Uzsoki Utcai Kórházban

klíma;leállás;szülészet;Uzsoki Utcai Kórház;

2026-07-09 22:24:00 CEST

A probléma rendezéséig a Honvédkórházba irányítják át a várandós anyukákat.

„Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy átmeneti - jelen pillanatban nem meghatározható - időtartamra a császárműtő légtechnikájának zavara miatt le kell mondanunk a szülészeti ellátásunkat” - írta a Facebook-oldalán az Uzsoki Utcai Kórház.

Az egészségügyi intézmény jelezte, a probléma megoldásán hetek óta dolgoznak, új hűtőberendezést is kaptak, azonban a légcsere továbbra sem megoldott. A történtek miatt a várandós anyukákat a Honvédkórházba irányították: „Számunkra az anyukák és az újszülöttek biztonsága az első, így a probléma végleges és megnyugtató megoldásáig arra kérjük a várandósokat, hogy a vajúdás beindulásakor az ÉPC-Honvédkórház szülészetén jelentkezzenek (1068 Budapest, Dózsa György út 112.)” - fogalmaztak.

Végezetül jelezték, hogy a kellemetlenséget nagyon sajnálják, folyamatosan dolgoznak a probléma elhárításán, és amint tudják, visszaveszik a szülészeti ellátást.

Magyar Péter miniszterelnök és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter két hete jelentették be, hogy a kórházak hűtőrendszereinek rendbetételére szánt 3,6 milliárdos csomag egyik beruházásaként az Uzsoki klímájához is új folyadékhűtő berendezést szereztek be. Ficzere Andrea, a kórház főigazgatója akkor elsősorban a traumatológiát és az onkológiát jelölte meg, mint azon részlegek, ahol a legfőképp szükséges beavatkozni.