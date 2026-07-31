Harmadfokú riasztás, pokoli hétvége vár ránk

kánikula;hőségriasztás;kamionstop;hőguta;vízkorlátozás;

2026-07-31 14:22:00 CEST

Részlegesen feloldották a hétvégi kamionstopot, a postások naptejet kapnak, 14 településen már vízkorlátozás lépett életbe. Aki teheti, inkább maradjon otthon a következő napokban, de ha kirándul is, tüzet semmiképpen se rakjon az erdőben.

Az ország egész területén veszélyjelzés van érvényben a hőség miatt, több vármegyében a legmagasabb, piros fokozattal, a nappali hőmérséklet pedig helyenként a 39 Celsius-fokot is elérheti – hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető arra kéri a lakosságot, hogy vegye komolyan a figyelmeztetéseket, fogyasszon rendszeresen vizet a szomjúságérzettől függetlenül, és 11-15 óra között lehetőleg ne tartózkodjon a tűző napon. Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekekre, az idősekre, a várandósokra és a krónikus betegekre, emellett érdemes ellenőrizni az egyedül élő hozzátartozók és szomszédok helyzetét is. Ha hőguta jeleit tapasztaljuk – zavartság, ájulás, forró, száraz bőr vagy nagyon magas testhőmérséklet –, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot.

A HungaroMet péntek éjfélig harmadfokú, piros figyelmeztetést adott ki Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyére, ahol a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 Celsius-fokot. Az előrejelzés szerint Budapesten és Szegeden 38, Kecskeméten akár 39 fok is lehet. A napsütést legfeljebb északon zavarhatja néhány felhő, csapadékra továbbra sem kell számítani, és csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg időnként a déli, délkeleti szél.

Az előrejelzés szerint a forróság a hétvégén sem enyhül, sőt, tovább erősödik.

Szombaton többnyire enyhén felhős, száraz idő várható, csak az ország északi, északnyugati részén fordulhat elő helyenként zápor vagy zivatar. A nappali csúcshőmérséklet 34-40 fok között alakulhat. Vasárnap és hétfőn is hasonló időjárásra lehet számítani: túlnyomóan napos, száraz idő várható, miközben a hőmérséklet ismét megközelítheti, illetve elérheti a 40 fokot. A HungaroMet jelenlegi előrejelzése szerint hétfőre tovább bővülhet a harmadfokú riasztással érintett területek listája: Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg kivételével az ország szinte teljes területén piros figyelmeztetés lehet érvényben.

Harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe péntek reggeltől a Pilisi-medence 14 településén – közölte a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) a Facebook-oldalán. Az érintett települések: Tahitótfalu, Szentendre, Pilisszentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisszentkereszt. A társaság megerősített szolgáltatással, ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, segítséget kapnak a honvédségtől is, de ezek az erőfeszítések nem nyújtanak tökéletes megoldást, ezért a vízfogyasztást drasztikusan mérsékelni kell.

A lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken, tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás, továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzatoktól a kötelező fogyasztáscsökkentésre.

Tájékoztatásuk szerint a bevezetett első- és másodfokú vízkorlátozási rendelkezések nem vezettek eredményre, csütörtökön tovább nőtt a vízfogyasztás, ennek következtében péntek reggelre Szentendrén mintegy 4500-an nem jutnak hozzá a közüzemi vízszolgáltatáshoz. Budapesten lekapcsolják a díszkivilágítást, emellett azokban a megyékben, ahol a gazdák elutasítják a jégelhárító JÉGER-rendszert, lekapcsolják azt.

Magyarországon az elmúlt időszak aszályos időszaka miatt rendkívül kiszáradtak az erdők, ami extrém magas szintre emelte az erdőtüzek kialakulásának kockázatát. A következő napokban rendkívüli hőség éri el az országot, ami tovább fokozza a helyzetet. A kockázatok nyomon követésére a Copernikus nyilvános, ingyenesen elérhető, folyamatosan frissülő interaktív térképet készített, ezen különböző színekkel ábrázolják a veszélyességi fokozatokat. Jelenleg a főváros körüli erdők és a Budapesttől délnyugatra fekvő területeken alakulhat ki erdőtűz. Veszélyeztetett még a Kisalföld nagy része és a Gerecse is. A Kiskunság hasonlóan problémás terület, itt szintén vörös színnel jelölik az extrém magas kockázatokat. Magyarországon június 25-e óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, ennek megszegése súlyos következményekkel járhat.

Az extrém hőség miatt rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta is. A kézbesítőknek legkésőbb 11 óráig vissza kell érniük a bázispostára, a nem klimatizált postahivatalok pedig délben bezárnak,

ezért a csomagkézbesítésben és -feldolgozásban késések is előfordulhatnak. Azoknak a postásoknak, akik a szabadban végzik a munkájukat, védőitalt (hűtött ivóvizet), 50 faktoros napvédőkrémet, védősapkát biztosítanak, valamint a zöld munkapóló helyett fehér pólót is viselhetnek. Arról is informálják őket, hogy hol találnak olyan klimatizált helyet, ahová munkavégzés közben betérhetnek lehűlni.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntött. Augusztus 1., szombat 22 óra és augusztus 2., vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek az országos közutakon. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás 2026. augusztus 1. szombat 15-22, valamint 2026. augusztus 2., vasárnap 6-22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionoknak számára. A nagy meleg a járműveket és a közlekedőket egyaránt megterheli: csökkenhet a koncentráció, nőhet a reakcióidő, ezért a minisztérium mindenkitől fokozott figyelmet, türelmet és körültekintést kér az utakon. A közlekedők számára javasolt indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről és az esetleges korlátozásokról az utinform.hu oldalon.

A kánikula miatt rendkívüli lépésre szánta el magát Székesfehérvár: Cser-Palkovics András polgármester bejelentése szerint augusztus 3-14. között minden hétköznap 17-20 óra között díjmentesen látogatható a Csitáry strand a székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal rendelkezők számára. Az ingyenes belépés ugyanakkor a strand befogadóképességéhez igazodik.