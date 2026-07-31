Kompetenciamérésre kell menniük az új színházigazgatóknak, így dönthetnek majd a Madách Színház és az Új Színház új vezetőiről is

színház;pályázatok;kompetenciamérés;

2026-07-31 18:03:00 CEST

Új intézményvezetőt kap a budapesti Madách Színház és az Új Színház, a kormányzati honlapon már meg is jelentek a pályázatok. Mindeközben Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár bejelentette, hogy az új színházigazgatóknak kompetenciamérésen kell részt venniük.

A Dörner György helyére lépő igazgató feladata lesz az Új Színház gazdasági-üzemeltetési programjának kidolgozása és a szervezeti, működési feltételek biztosítása mellett a művészeti programjának kidolgozása is. Utóbbiban többek között szerepel a klasszikus és kortárs drámairodalom bemutatása, a nemzetközi kapcsolatok erősítése mellett külön pontban szerepel a független alkotókkal való szorosabb együttműködés és a fiatal alkotók számára nyújtott bemutatkozási lehetőség biztosítása is.

Az új igazgató mandátuma a pályázat szerint 2027. január 31-től lenne érvényes és öt évig tartana. A Madách Színház esetében az új igazgató Szirtes Tamást váltja. A pályázat szerint feladatai között szerepel majd többek között a külföldi sikerprodukciók hazai bemutatóinak színpadra állítása, a pályakezdők támogatása, a nemzetközi kapcsolatépítés is. A megbízatás itt is szintén öt évre szólna.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár péntek délután a közösségi médiában jelentette be, hogy kötelező vezetői kompetenciamérést alkalmaznak a jövőben a színházigazgatók esetében. Nagy bejegyzésében indoklásként úgy fogalmaz: „A kulisszák mögött sem uralkodhat félelem. A pályázati rendszer átalakítása és a vezetői kompetenciamérés bevezetése az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Zéró toleranciát hirdetünk a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben, hogy a színház a szabadság és az alkotás tere legyen.” Arra ugyanakkor az államtitkár bejegyzésében nem tér ki, mégis milyen formában zajlik majd a kompetenciamérés és az adott személy alkalmasságára vonatkozó végleges döntést kik bírálják majd el.