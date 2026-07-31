Tarr Zoltán: Már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó-féle NKA-botrány kivételezett támogatottjai

Orbán-kormány;botrány;Nemzeti Kulturális Alap; NER;pénzvisszafizetés;kulturális támogatás;állami milliárdok;Hankó Balázs;

2026-07-31 14:38:00 CEST

A kulturális tárca vezetője a folyamatban lévő büntetőeljárástól függetlenül várja vissza a megalapozatlan támogatásokat.

Hankó-botrány: már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza az előző, bukott miniszter saját kereteként használt hírhedt ideiglenes kollégium támogatásaiból – posztolta Facebook-oldalán Tarr Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, emlékeztetett, hogy a tárcája korábban jelezte az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogyha azt érzik, nem állt biztos lábakon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket.

Kérésünk után hirtelen megugrott a visszautalások száma: mára pedig több, mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza. Ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között számos több tízmilliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke – hangsúlyozta a tárcavezető. Hozzáfűzte, hogy az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantak.

A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alku tárgya – szögezte le Tarr Zoltán. A politikus egy másik bejegyzésében közölte, hogy az általa vezetett minisztérium kommunikációs vezetője Orsós Lajos lett. Ő, mint a Tisza párt és az új kormány körül dolgozó kommunikációval és a sajtóval foglalkozó számos szakemberhez hasonlóan, korábban az RTL-nél, a televízió hírigazgatóságán dolgozott. Legutóbb a Kiút a cigánytelepről országjáró civil programjában vett részt, nélkülözésben élőket segítve.

Az egyre szélesedő 17 milliárd forintos NKA-botrányban zajló büntetőügy múlt csütörtöki fejleménye volt, hogy elrendelték Hankó Balázs egykori kabinetfőnökének a letartóztatását Mint lapunk is beszámolt róla, Konczos Nóra volt a feladója annak a kiszivárgott e-mailnek, amelyben az NKA pályázatkezelőjének a vezetőjétől azt kérték, hogy Mága Zoltán kapjon egy 500 millió forintos támogatást.