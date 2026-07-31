Egészségügy - Ingyenes kórházi lapokba kellettek volna a "jó hírek"

Mint a minap írtuk - és amit a kórházfenntartó később közleményben tagadott - az intézményeknek hetente két jó hírt kell küldeniük, voltak olyanok, akik ehhez már sajtófigyelést is igénybe vettek. Bár a kórházi főigazgatókat nem tájékoztatták arról, hogy mi a jóhír gyűjtés célja - a Városkurír informátora azt állítja, tudja, „miért kellett bevonni a kórházak vezetőit a hangulatjelentések gányolásába.” Mint írták: giga-példányszámú egészségügyi propagandaújságba szánták azokat.