Gerencsér Judit az Országos Széchenyi Könyvtár, Jékely Zsombor az Iparművészeti Múzeum, Babocsay Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lesz.
Mint a minap írtuk - és amit a kórházfenntartó később közleményben tagadott - az intézményeknek hetente két jó hírt kell küldeniük, voltak olyanok, akik ehhez már sajtófigyelést is igénybe vettek. Bár a kórházi főigazgatókat nem tájékoztatták arról, hogy mi a jóhír gyűjtés célja - a Városkurír informátora azt állítja, tudja, „miért kellett bevonni a kórházak vezetőit a hangulatjelentések gányolásába.” Mint írták: giga-példányszámú egészségügyi propagandaújságba szánták azokat.
Békés, barátságos eszmecseréről számolt be a tárca közleménye az egészségügyi államtitkárság és a kórházszövetség csütörtöki találkozójáról. Az idill azért is lehet meglepő, mert ez volt az első alkalom, amelyen az érdekvédők szemtől-szemben tehették volna szóvá a kórházigazgatók elégedetlenségét a hó elején kapott munkaszerződés-ultimátummal kapcsolatban.
Az LMP elfogadhatatlannak tartja, hogy az oktatási kormányzat számos esetben a helyi közösségek szándékait figyelmen kívül hagyva nevezi ki az iskolák vezetőit, ezért a kérdést ősszel az Országgyűlés kulturális bizottságában is megtárgyalnák.
A Magyar Kórházszövetség (MKSZ) vezetőinek tegnap a humánminisztert kellett tárgyalóasztalhoz ültetniük ahhoz, hogy megkapják a kancellária-rendszerről szóló kormány előterjesztést, amit már háromszor is visszadobott a kabinet. A koncepciót előzetesen ők sem tartják elfogadhatónak, de a szöveg ismeretében jövő hétfőn folytatják az egyeztetést.
Egy 9,5 milliárd forintos fejlesztési program részeként 43 millió forintért az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) felmérette az állami kórházak főigazgatóinak és gazdasági igazgatóinak vezetői képességeit, sőt tréningekre is beíratta őket. Az érintettek többsége nem bánja a felmérést, de senki nem tudja, mire használják majd a tesztek eredményeit.
A jelenlegi vezetők folytathatják munkájukat öt színház - a Budapest Bábszínház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, az Örkény Színház, a Szabad Tér Színház és a Vígszínház - élén, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdai zárt ülésén az ügyvezető igazgatói pályázatok eredményéről döntött.
A jelenlegi vezetők folytathatják munkájukat öt színház - a Budapest Bábszínház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, az Örkény Színház, a Szabad Tér Színház és a Vígszínház - élén, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdai zárt ülésén az ügyvezető igazgatói pályázatok eredményéről döntött.