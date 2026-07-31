Kell a tanár, már több mint 2200 álláshirdetésben keresnek pedagógusokat a tankerületi központok

oktatás;pedagógusok;álláshirdetés;tankerületi központok;

2026-07-31 20:05:00 CEST

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter intézkedett, hogy a tankerületi honlapokon is legyenek nyilvánosak az álláspályázatok.

Pénteken nyilvánosan is elérhetővé tették az üres pedagógus álláshelyekre kiírt pályázatokat a tankerületi központok, összesen 2212 hirdetés között lehet böngészni. A meghirdetett álláshelyek legnagyobb részét tanárok számára hirdették meg, de keresnek mások mellett gyógypedagógusokat, tanítókat, iskolapszichológusokat is. A legtöbb álláshelyet – szám szerint 160-at – a Tatabányai Tankerületi Központ tette közzé, őket követi a Monori Tankerületi Központ 159 álláshellyel. A legkevesebb elérhető álláshely (összesen 1 darab) a Mohácsi Tankerületi Központban van. Az ország 60 tankerületi központjából cikkünk írásáig egyedül a Karcagi Tankerületi Központ nem töltötte még fel a meghirdetett álláshelyeket.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter péntek délután jelentette be: mától elérhető minden üres pedagógus álláshely a Klebelsberg Központ dedikált felületén.

– Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz, valamint a Klebelsberg Központhoz is sok megkeresés érkezik állást kereső pedagógusoktól. A pedagógusokat az intézményvezetők választják ki, erre a Klebelsberg Központnak semmilyen ráhatása nincsen, és ez így helyes. Ugyanakkor mindenképpen szeretnénk segíteni, hogy az állást kereső pedagógusok és a pedagógusokat kereső iskolák egymásra találjanak, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Ennek elősegítésére a mai napon a KK koordinálásával minden tankerületi központ feltöltötte a megpályázható pedagógus álláshelyeket a saját honlapjára, amelyeket a kk.gov.hu/tankeruletek oldalon, a kiválasztott tankerületi központ aloldalának a Hírek menüpontjában lehet megtalálni – írta a miniszter.

Hozzátette: korábbi kérésének megfelelően az álláshelyek mindegyike megtalálható a közszféra hivatalos állásportálján, a kozszolgallas.ksz.gov.hu oldalon is. – Az a cél, hogy minden a hivatása iránt elkötelezett pedagógus a hazai oktatási rendszerben el tudjon helyezkedni és szeptembertől a gyermekekért dolgozhasson – fogalmazott Lannert Judit.

Mint lapunk is megírta, csütörtökön ugyancsak a tankerületi központokat érintő bejelentés érkezett a kormánytól: a Klebelsberg Központ középirányítói funkciója megszűnik, a jövőben kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz, a tankerületi központok igazgatóit pedig nyílt pályázaton fogják kiválasztani.