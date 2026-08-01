Tovább csökkent a Duna vízszintje, az 1. blokk még működő turbinagenerátorát is leállították a Paksi Atomerőműben

teljesítmény;Duna;paksi atomerőmű;csökkentés;

2026-08-01 08:45:00 CEST

Jelenleg a termelés már csak 480 megawattnál jár a normál 2000 megawatthoz képest.

A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállították – derül ki abból a tájékoztatásból, amely szombat reggel jelent meg a Paksi Atomerőmű honlapján.

Mint ismert, a Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, az atomerőművi blokkokat ezért fokozatos leállítják vagy csökkentik a teljesítményüket. Magyar Péter még a pénteki paksi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy –134 centiméteres vízállásnál, várhatóan kedden vagy szerdán jöhet a teljes leállítás, szombat reggel pedig a Facebook-oldalán azt írta, jelenleg a termelés már csak 480 megawattnál jár a normál 2000 megawatthoz képest.

Érdemi mennyiségű csapadékra nincs remény, ezért a teljes leállítás után még hetek kérdése, hogy a Paksi Atomerőmű újra teljes kapacitással működjön. A Duna vízszintjének ehhez legalább –107 centiméterig kellene nőnie.