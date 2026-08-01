Itt van a szeptemberben kezdődő 2026/2027-es tanév rendje

oktatás;rendelet;tanév;Lannert Judit;Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium;

2026-08-01 08:25:00 CEST

Az idén szeptember 1-jén kezdődő tanév jövő június 18-ig tart, 180 tanítási nappal. Az oktatási és gyermekügyi miniszter bevezette a „Gyerekek és diákok hangja” projektnapot, mert szerinte az ő véleményük is számít. Újdonság a felesleges terhek csökkentése.

Megjelent az új tanév rendje péntek este a Magyar Közlönyben; az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. A rendelet szerint a köznevelésben a 2026/2027-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1., kedd, az utolsó pedig 2027. június 18., péntek. A tanítási napok száma 180. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium tizenkettedik évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30., péntek, a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28., péntek. Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját az igazgató határozza meg.

A tanítási év első féléve 2027. január 22-ig tart. Az iskolák 2027. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 2026/2027. tanévben a gimnázium, valamint a szakgimnázium 9-11. évfolyamán a nevelő-oktató munka 2027. május 3-7. között - az igazgató által meghatározott módon - tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezhető meg. A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, ebből egy nap programjáról, a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22., csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap 2026. november 2., hétfő. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18. péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4., hétfő. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24., szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2027. április 5., hétfő. Az iskola ezek mellett más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint meghatározott feltételek mellett a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja. A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. A rendelet ezeken felül számos szabályt tartalmaz a tantárgyi mérésekre, a szakképzésre, a technikumi képzésre, a szakmai vizsgaidőszakra, valamint a 2027/2028-as iskolai beiratkozásokra.

A rendelethez Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook-oldalán fűzött magyarázatot. Szerinte a jogszabály természetesen a következő tanév legfontosabb időpontjait rögzíti, de számára ennél többről szól. – Arról is, hogy milyen iskolát szeretnénk építeni. Ezért a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a „Gyerekek és diákok hangja” projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolákban, amikor a diákok nemcsak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolájukat, mi működik jól, min lenne érdemes változtatni, és milyen ötleteik vannak. Nem csupán egy újabb kötelező programot szeretnénk bevezetni. Azt szeretnénk megmutatni, hogy a véleményük számít. Hogy a közös gondolkodásnak van helye az iskolában. És hogy a részvétel nemcsak jog, hanem olyan tapasztalat, amely megtanít együttműködni, felelősséget vállalni és alakítani a közös ügyeinket – tette hozzá a a tárcavezető, aki szerint a rendelet egy másik fontos célja a felesleges terhek csökkentése, a kompetenciamérések rendszerének egyszerűsítése, az iskoláknak nagyobb mozgástér biztosítása.