Szijjártó Péter után Budai Gyula is távozhat a parlamentből

Fidesz;Parlament;Szijjártó Péter;távozás;Budai Gyula;

2026-08-01 17:50:00 CEST

Palóc André és Hortay Olivét kaphat képviselői mandátumot a volt kormánypártban.

Személyi változásokra készül a Fidesz parlamenti frakciója, amelynek részeként Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi szóvivője, valamint Hortay Olivér, a Fidesz-közeli Századvég energetikai és klímapolitikai szakértője is képviselői mandátumot kaphat - értesült az ATV.

Az egyik megüresedő hely minden bizonnyal a BYD-hoz szerződő Szijjártó Péteré, emellett pedig a csatorna úgy tudja, hogy a másik megüresedő képviselői hely Budai Gyuláé lehet, igaz, azt megjegyzik, hogy ez az információ egyelőre nincs megerősítve. Ez mindenesetre egybevág azokkal a hírekkel, melyek szerint a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának 10–15 százalékát lecserélhetik. A volt kormánypárt indoklása szerint ugyanis a következő időszakban az energetikai és gazdaságpolitikai kérdések kerülnek majd a politikai napirend középpontjába, ezért a listáról olyan politikusokat szeretnének az Országgyűlésbe juttatni, akik ezen a területen kompetenciával rendelkeznek.

Ami Budai Gyula kompetenciáit illeti, épp csütörtökön írtuk meg az RTL Híradó nyomán, hogy úgy utazgatta be a világot miniszteri biztosként Szijjártó Péterrel mintegy 273 millió forint közpénzből, hogy közben semmilyen releváns nyelvtudása sincs, mindössze angolul és oroszul beszél alapfokon.