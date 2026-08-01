Szijjártó Péter után Budai Gyula is távozhat a parlamentből

Személyi változásokra készül a Fidesz parlamenti frakciója, amelynek részeként Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi szóvivője, valamint Hortay Olivér, a Fidesz-közeli Századvég energetikai és klímapolitikai szakértője is képviselői mandátumot kaphat - értesült az ATV.
Az egyik megüresedő hely minden bizonnyal a BYD-hoz szerződő Szijjártó Péteré, emellett pedig a csatorna úgy tudja, hogy a másik megüresedő képviselői hely Budai Gyuláé lehet, igaz, azt megjegyzik, hogy ez az információ egyelőre nincs megerősítve. Ez mindenesetre egybevág azokkal a hírekkel, melyek szerint a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának 10–15 százalékát lecserélhetik. A volt kormánypárt indoklása szerint ugyanis a következő időszakban az energetikai és gazdaságpolitikai kérdések kerülnek majd a politikai napirend középpontjába, ezért a listáról olyan politikusokat szeretnének az Országgyűlésbe juttatni, akik ezen a területen kompetenciával rendelkeznek.
Ami Budai Gyula kompetenciáit illeti, épp csütörtökön írtuk meg az RTL Híradó nyomán, hogy úgy utazgatta be a világot miniszteri biztosként Szijjártó Péterrel mintegy 273 millió forint közpénzből, hogy közben semmilyen releváns nyelvtudása sincs, mindössze angolul és oroszul beszél alapfokon.Alapfokú nyelvtudás elég volt Budai Gyulának, hogy miniszteri biztosként Szijjártó Pétert kísérgesse világszerte, 273 millió forint közpénzből