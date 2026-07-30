Alapfokú nyelvtudás elég volt Budai Gyulának, hogy miniszteri biztosként Szijjártó Pétert kísérgesse világszerte, 273 millió forint közpénzből

Szijjártó Péter;nyelvtudás;miniszteri biztos;Budai Gyula;

2026-07-30 20:55:00 CEST

Azt nem tudni, pontosan milyen fontos tárgyalások kötődtek hozzá, ami miatt feltétlenül szükséges volt az ő jelenléte adófizetői százmilliókból 57 országban.

Az RTL Híradó számolt be arról, hogy a fideszes Budai Gyula úgy utazta be a világot közpénzből Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter oldalán, hogy a nyelvtudása ezt finoman szólva nem indokolja: az kimerül az alapfokú angolban és szintén alapfokú oroszban.

Budai Gyula Szijjártó Péter tárcájánál úgynevezett szankciókból fakadó kihívások miatt szükséges gazdaságvédelmi intézkedésekért felelős miniszteri biztos volt, ebbéli minőségében közel másfél millió forint havi tiszteletdíj illette meg a képviselői fizetése és a törvényalkotási bizottsági tagságával járó havi milliók mellé.

Az RTL Híradó összesítése szerint Budai Gyula mintegy 57 országban járt Szijjártó Péter mellett, köztük Thaiföldön, Dél-Koreában, Mexikóban, az Egyesült Államokban, Indiában, Kubában, Kínában, Japánban és a Fülöp-szigeteken is. A csatorna szerette volna megtudni, hogy a meglévő nyelvtudásával hogyan látta el feladatait a tárgyalásokon, de választ nem kaptak az egyébként gyakorta keresetlen stílusáról ismert politikustól.

A Külügyminisztérium korábbi közlése szerint Szijjártó Péter magángépes repkedéseire közel 5 milliárd forintot tapsoltak el az előző kormányzati ciklusban. Több alkalommal Budai Gyula is vele volt a magángépeken, így utaztak például Szerbiába, a Fülöp-szigetekre, Svájcba, Franciaországba, Japánba és többször az Egyesült Államokba is. A tárca adatai szerint a magángépes utazások Budai Gyulára eső része 273 826 179 forintjába került a magyar adófizetőknek.