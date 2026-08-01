Újra üzemel a Dunamenti Erőmű

leállás;paksi atomerőmű;újraindulás;Dunamenti Erőmű;Magyar Péter;

2026-08-01 17:08:00 CEST

Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent.

A gyors javításnak köszönhetően, 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti Erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent már a mai naptól - osztotta meg közösségi oldalán a friss hírt Magyar Péter.

A Dunamenti Erőmű közösségi oldalán azt írta, hogy a műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően augusztus 1-jétől ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű G3 blokkja. A közel 400 MW-os termelőkapacitás ezzel újra rendelkezésre áll a magyar villamosenergia-rendszer számára.

Felidézik, a G3 blokk július 29-i tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt fel kellett függeszteni. A hiba észlelésétől kezdve folyamatosan dolgoztak a helyreállításon: a folyamatos műszaki és biztonsági ellenőrzések, valamint a sikeres próbaüzemet követően

a G3 blokk augusztus 1-jén 16:45 órától ismét zavartalanul üzemel.

A miniszterelnök szombat délelőtti videójában jelentette be, hogy már a hétvégén leállhat a Paksi Atomerőmű, ugyanakkor új kormányrendelet lép hatályba az energiakorlátozásokról.

Azt is közölte, hogy Magyarország valamennyi használaton kívüli, rossz állapotú erőművét is készenlétbe helyezték. Ha szükséges először a nagyfogyasztókat önkéntes, de szankciókkal fenyegető önkorlátozásra kérik. Később akár a Mavir le is kapcsolhat vállalatokat, intézményeket a hálózatról. A magyar családok otthonainak az ellátását csak akkor korlátozzák, ha minden más lehetőséget kimerítettek.

Tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért az esti és a hajnali órákban újabb leállásokat hajtottak végre a Paksi Atomerőmű mérnökei. Jelenleg már csak 480 megawatt az erőmű teljesítménye a normál 2000 megawatt helyett. Várhatóan a teljes leállításra is korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet – jelentette be délelőtt a kormányfő.

A magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének csökkenés miatt a Mavir életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Éjszaka rendkívüli ülést tartott a kormányzati védelmi munkacsoport, és több azonnali döntést hoztunk. Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, beleértve a használaton kívüli, rendkívül rossz állapotban lévő erőműveket is. Valamennyi erőművet ellátták a szükséges tüzelőanyaggal.

A kormányfő beszámolójából az is kiderült, hogy az önkéntes csökkentésre kért legnagyobb energiafelhasználó vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését, és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét.

Az eddigi megtakarítás eléri a 240 megawattot, ez a hálózatban meg is marad.