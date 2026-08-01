Magyar Péter: Már a hétvégén leállhat a Paksi Atomerőmű, új kormányrendelet lép hatályba az energiakorlátozásokról

Rendkívüli miniszterelnöki bejelentéssel fordulok a magyar nemzethez – mondta Magyar Péter szombat délelőtti Facebook-videójában. – Tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért az esti és a hajnali órákban újabb leállásokat hajtottak végre a Paksi Atomerőmű mérnökei. Jelenleg már csak 480 megawatt az erőmű teljesítménye a normál 2000 megawatt helyett. Várhatóan a teljes leállításra is korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet – jelentette be a kormányfő.
A magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének csökkenés miatt a Mavir életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Éjszaka rendkívüli ülést tartott a kormányzati védelmi munkacsoport, és több azonnali döntést hoztunk. Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, beleértve a használaton kívüli, rendkívül rossz állapotban lévő erőműveket is. Valamennyi erőművet ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. A Dunamenti Erőmű kiesett 400 megawattos egységének javítása folyamatban van. A szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint vasárnaptól újra termelhet áramot. A Mavir óráról-órára hangolja össze a hazai termelést és az importot – mondta a Magyar Péter.
A kormányfő beszámolójából az is kiderült, hogy az önkéntes csökkentésre kért legnagyobb energiafelhasználó vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését, és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét.
Az eddigi megtakarítás eléri a 240 megawattot, ez a hálózatban meg is marad.
A magyarországi vállalatok is érzik a helyzet komolyságát és készek részt vállalni az ország biztonságának megőrzésében.Tovább csökkent a Duna vízszintje, az 1. blokk még működő turbinagenerátorát is leállították a Paksi Atomerőműben
Az önkéntes vállalások egy további paksi kiesés esetén azonban már nem feltétlenül elegendőek Ezért szombattól egy új kormányrendelet lép hatályba, amely – hangsúlyozta Magyar Péter alapvetően változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét:
Először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, a vállalások teljesítését folyamatosan ellenőrzik, és aki nem tartja be, az szankcióra számíthat.
Amennyiben a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a Mavir előzetes figyelmeztetés után kötelező energiacsökkentést rendelhet el, és meghatározott nagyfogyasztókat akár ideiglenesen le is kapcsolhat a hálózatról.
A korlátozás legvégén áll a lakosság. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek, és a halaszthat energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak ellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, a Mavir, amikor minden más lehetőség kimerült.
Az új rendelet átmenetileg megnyitja a lehetőséget arra, hogy ilyen helyzetben a visszatáplálásra alkalmas erőművek, mint a háztartási napelemes rendszerek, a jövőben szélesebb körben termelhessenek vissza villamosenergia-hálózatba az import csökkentése érdekében.
További azonnali intézkedés még, hogy hétfőtől a legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti idősávban leállítják a vasúti teherforgalmat. A jövő hét első három napjára otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatás azon területein, ahol ezt a folyamatosság megengedi. Ugyanezt kérik a piaci vállalatoktól és munkáltatóktól is azokon a helyeken, ahol a távmunka megoldható. Így csökkenthetik az irodaépületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és egyéb mellékvilágítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várják el az ország valamennyi önkormányzatától is.Átalakítják a menetrendeket, Karácsony Gergely energiaspórolási ötlete, hogy a metrók és a villamosok ne gyorsítsanak intenzívenEnergiatakarékossági okokból lekapcsolják az Országház díszkivilágítását
A vízhiánnyal kapcsolatban a miniszterelnök közölte, hogy felkérték a vízügyi szerveket, hogy a kritikus térségekben haladéktalanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást. Ez a nem létfontosságú vízfelhasználás tilalmát jelenti, érintve a sportpályák és stadionok locsolását, és a medencék feltöltését is. Ivóvízzel ezekben a napokban nem lehet füvet locsolni, díszfelületeket mosni vagy látványelemeket működtetni. A kormány folyamatos kapcsolatban áll a vízbiztonság érdekében az osztrák és a szlovák hatóságokkal. – Az interneten terjedő álhírekkel szemben Ausztria és Szlovákia nem rendelt el olyan korlátozást, amely csökkentené a Magyarországra érkező dunai vízmennyiséget. Az Orbán-kormány 2018 óta tudta, hogy a rendszer legfontosabb erőművéről, azaz a Paksi Atomerőműről tudták, hogy az apadó Duna veszélyezteti a működését, a szükséges szivattyúfejlesztést mégis öt év késéssel rendelték meg – tette hozzá.
Magyar Péter kifejtette, teljesen megváltoztatják az állam gondolkodását, rossz beidegződéseit és azokat az automatizmusokat, amelyeket az előző rezsim 16 év alatt épített be a rendszerbe. – Abban minden döntést az ellopható pénz, a hűbéresek jóléte és a politikai hátország érdeke határozott meg, gyakran a lakosság biztonságának a rovására. Ezt változtatjuk meg egy soha nem látott energetikai válság közepén is. Az előző kormány által kialakított automatizmus esetén először a lakosságot kellett volna korlátozni, más sorrendben nem is gondolkodtak. A volt kormánypárt utóvédharcosai azért kiabálnak és hazudnak, mert ezt a logikát nem értik, fel sem fogják. Mi az emberek biztonságos ellátását tesszük az állam legfontosabb feladatává.A CATL is mérsékli energiafogyasztását DebrecenbenA Budapest Airport visszafogja az energiafogyasztást a ferihegyi repülőtérenNincs más hátra, a jövő héten leáll a paksi atomerőmű, hetekig nem várható, hogy visszaállítják