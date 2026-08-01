Magyar Péter: Már a hétvégén leállhat a Paksi Atomerőmű, új kormányrendelet lép hatályba az energiakorlátozásokról

lakosság;rendszerváltás;kormányrendelet;leállás;paksi atomerőmű;korlátozások;önkéntesség;rendkívüli helyzet;energiaválság;Magyar Péter;

2026-08-01 11:12:00 CEST

A miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország valamennyi használaton kívüli, rossz állapotú erőművét is készenlétbe helyezték. Ha szükséges először a nagyfogyasztókat önkéntes, de szankciókkal fenyegető önkorlátozásra kérik. Később akár a Mavir le is kapcsolhat vállalatokat, intézményeket a hálózatról. A magyar családok otthonainak az ellátását csak akkor korlátozzák, ha minden más lehetőséget kimerítettek.

Rendkívüli miniszterelnöki bejelentéssel fordulok a magyar nemzethez – mondta Magyar Péter szombat délelőtti Facebook-videójában. – Tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért az esti és a hajnali órákban újabb leállásokat hajtottak végre a Paksi Atomerőmű mérnökei. Jelenleg már csak 480 megawatt az erőmű teljesítménye a normál 2000 megawatt helyett. Várhatóan a teljes leállításra is korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet – jelentette be a kormányfő.

A magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének csökkenés miatt a Mavir életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Éjszaka rendkívüli ülést tartott a kormányzati védelmi munkacsoport, és több azonnali döntést hoztunk. Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, beleértve a használaton kívüli, rendkívül rossz állapotban lévő erőműveket is. Valamennyi erőművet ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. A Dunamenti Erőmű kiesett 400 megawattos egységének javítása folyamatban van. A szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint vasárnaptól újra termelhet áramot. A Mavir óráról-órára hangolja össze a hazai termelést és az importot – mondta a Magyar Péter.

A kormányfő beszámolójából az is kiderült, hogy az önkéntes csökkentésre kért legnagyobb energiafelhasználó vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését, és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét.

Az eddigi megtakarítás eléri a 240 megawattot, ez a hálózatban meg is marad.

A magyarországi vállalatok is érzik a helyzet komolyságát és készek részt vállalni az ország biztonságának megőrzésében.

Az önkéntes vállalások egy további paksi kiesés esetén azonban már nem feltétlenül elegendőek Ezért szombattól egy új kormányrendelet lép hatályba, amely – hangsúlyozta Magyar Péter alapvetően változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét:

Először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, a vállalások teljesítését folyamatosan ellenőrzik, és aki nem tartja be, az szankcióra számíthat.

Amennyiben a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a Mavir előzetes figyelmeztetés után kötelező energiacsökkentést rendelhet el, és meghatározott nagyfogyasztókat akár ideiglenesen le is kapcsolhat a hálózatról.

A korlátozás legvégén áll a lakosság. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek, és a halaszthat energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak ellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, a Mavir, amikor minden más lehetőség kimerült.

Az új rendelet átmenetileg megnyitja a lehetőséget arra, hogy ilyen helyzetben a visszatáplálásra alkalmas erőművek, mint a háztartási napelemes rendszerek, a jövőben szélesebb körben termelhessenek vissza villamosenergia-hálózatba az import csökkentése érdekében.

További azonnali intézkedés még, hogy hétfőtől a legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti idősávban leállítják a vasúti teherforgalmat. A jövő hét első három napjára otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatás azon területein, ahol ezt a folyamatosság megengedi. Ugyanezt kérik a piaci vállalatoktól és munkáltatóktól is azokon a helyeken, ahol a távmunka megoldható. Így csökkenthetik az irodaépületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és egyéb mellékvilágítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várják el az ország valamennyi önkormányzatától is.

A vízhiánnyal kapcsolatban a miniszterelnök közölte, hogy felkérték a vízügyi szerveket, hogy a kritikus térségekben haladéktalanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást. Ez a nem létfontosságú vízfelhasználás tilalmát jelenti, érintve a sportpályák és stadionok locsolását, és a medencék feltöltését is. Ivóvízzel ezekben a napokban nem lehet füvet locsolni, díszfelületeket mosni vagy látványelemeket működtetni. A kormány folyamatos kapcsolatban áll a vízbiztonság érdekében az osztrák és a szlovák hatóságokkal. – Az interneten terjedő álhírekkel szemben Ausztria és Szlovákia nem rendelt el olyan korlátozást, amely csökkentené a Magyarországra érkező dunai vízmennyiséget. Az Orbán-kormány 2018 óta tudta, hogy a rendszer legfontosabb erőművéről, azaz a Paksi Atomerőműről tudták, hogy az apadó Duna veszélyezteti a működését, a szükséges szivattyúfejlesztést mégis öt év késéssel rendelték meg – tette hozzá.

Magyar Péter kifejtette, teljesen megváltoztatják az állam gondolkodását, rossz beidegződéseit és azokat az automatizmusokat, amelyeket az előző rezsim 16 év alatt épített be a rendszerbe. – Abban minden döntést az ellopható pénz, a hűbéresek jóléte és a politikai hátország érdeke határozott meg, gyakran a lakosság biztonságának a rovására. Ezt változtatjuk meg egy soha nem látott energetikai válság közepén is. Az előző kormány által kialakított automatizmus esetén először a lakosságot kellett volna korlátozni, más sorrendben nem is gondolkodtak. A volt kormánypárt utóvédharcosai azért kiabálnak és hazudnak, mert ezt a logikát nem értik, fel sem fogják. Mi az emberek biztonságos ellátását tesszük az állam legfontosabb feladatává.