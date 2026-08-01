Budai Gyula megerősítette, távozik az Országgyűlésből

Parlament;távozás;Budai Gyula;

2026-08-01 19:39:00 CEST

Hogy pontosan mikor, azt még nem tudni.

Telefonon mondta el Budai Gyula a 24.hu-nak, hogy az elmúlt napokban valóban jelezte a Gulyás Gergelyt váltó Bóka János frakcióvezetőnek távozási szándékát. Hogy a kilépés pontosan mikor történik meg, arról azonban még nem született megállapodás a képviselőcsoporttal.

Előzőleg az ATV értesülése nyomán lapunk is megírta, hogy személyi változásokra készül a Fidesz parlamenti frakciója, amelynek részeként Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi szóvivője, valamint Hortay Olivér, a Fidesz-közeli Századvég energetikai és klímapolitikai szakértője is képviselői mandátumot kaphat. Az egyik megüresedő hely a BYD-hoz szerződött Szijjártó Péteré, a másik immár bizonyosan Budai Gyuláé.

Budai Gyuláról csütörtökön írtuk meg az RTL Híradó információja alapján, hogy úgy utazgatta be a világot miniszteri biztosként Szijjártó Péterrel mintegy 273 millió forint közpénzből, hogy mindössze angolul és oroszul beszél alapfokon.