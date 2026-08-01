Bezárhatják a bölcsődéket és az óvodákat a hőségriadó idejére

Kereki Judit koragyermekkori jóllétért felelős államtitkár a kritikus időjárásra való tekintettel valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a hőségriadó idejére rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében - jelentette be Lannert Judit a Facebookon.
Az oktatási és gyermekügyi miniszter azzal indokolta ezt, hogy a legtöbb intézményben sajnos a hűtés nem megoldott.
Kereki Judit az intézményvezetőktől azt kérte, hogy az esetleges intézkedés kapcsán egyeztessenek a szülőkkel. Lannert Judit szerint a társadalom részéről példás összefogás tapasztalható, ezért remélik, hogy a legtöbb munkáltató lehetővé teszi a kisgyermekes szülők számára az otthoni munkavégzést a következő kritikus napokban. Mindazonáltal megjegyezte, tudják, hogy vannak olyan munkakörök, ahol ez sajnos nem lehetséges.Harmadfokú riasztás, pokoli hétvége vár ránkÓránként itassuk vízzel az időseket!