Forsthoffer Ágnes a Sándor-palotába hívta a miniszterelnököt és a frakcióvezetőket

hőség;tájékoztatás;Magyar Péter;Forsthoffer Ágnes;

2026-08-02 11:35:00 CEST

A rendkívüli hőség miatt kialakult helyzet kormányzati kezeléséről kér személyes tájékoztatást

Személyes tájékoztatást kért hétfőre a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorló házelnök.

Forsthoffer Ágnes vasárnapi Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a találkozót a Sándor-palotában tartják.

A megbeszélésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, hogy közvetlenül tájékozódhassanak a helyzetről, és kérdéseket tehessenek fel a miniszterelnöknek. A politikus ezt azzal indokolta, hogy a jövő hétre tervezett rendkívüli plenáris ülés elmarad. „Nagyon fontosnak tartottam, hogy a parlamenti pártok frakcióvezetői is közvetlenül tájékozódhassanak és kérdéseket intézhessenek miniszterelnök úrhoz” - írta.

A házelnök hétfő délelőttre hívta össze az egyeztetést. Bejegyzését azzal zárta, hogy bízik valamennyi résztvevő együttműködésében. A találkozó további részleteiről a sajtó képviselőit hivatalosan tájékoztatják.