Schmidt Mária: A Fidesz vereségének egyik oka, hogy nem értettük meg, mit okozott a széles sávú internettel való teljes lefedettség a közéletben

Fidesz;Schmidt Mária;Terror Háza Múzeum;Tisza Párt;

2026-08-02 11:08:00 CEST

A történész szerint meg kell kezdeni az ellenállást, és sokkal hamarabb összekapja magát az ellenzék, mint arra a rosszakarói számítanak.

Veszélyesnek nevezte a Magyar Péter-féle vezetés politikai irányát a Terror Háza Múzeum főigazgatója a Mandinernek adott interjújában.

Schmidt Mária úgy látja, hogy olyan irányba indultunk el, amely, ha minden így folytatódik a közéletben, egy szabadsághiányos világba visz minket.

„Most olyan irányba indultunk el, amely, ha minden így folytatódik a közéletben, egy szabadsághiányos világba visz minket” – fogalmazott. A történész szerint a fiatalok még nem találkozhattak ilyen helyzettel, ezért nincsenek hozzászokva, az idősebb nemzedék tagjai viszont nem akarnak még egyszer hasonló korszakban élni.

Ebből arra következtetett, hogy veszélyes az az irány, amerre a „Tisza-garnitúra”, a Magyar Péter-féle vezetés elmozdult. A megfélemlítésről, a fenyegetésről és az erőszakról is beszélt. „A diktatórikus rendszerek nem állják ki az igazság próbáját, ez a történelem vastörvénye. A gondolatot és a szavak erejét nem győzheti le sem a megfélemlítés, sem a fenyegetés, sem az erőszak” – fogalmazott.

Az interjúban a Fidesz választási veresége is szóba került, Schmidt Mária politikai helyzetértékelése azonban nemcsak a pártok közötti erőviszonyokra vonatkozott. A közélet állapotáról szólva egy szabadsághiányos világról beszélt, és kijelentette, hogy a diktatórikus rendszerek nem állják ki az igazság próbáját. „Nem értettük meg azt sem, mit okozott a széles sávú internettel való teljes lefedettség a közéletben, illetve az, hogy minden magyarnak van okostelefonja” - fogalmazott a főigazgató, aki szerint a mesterséges intelligenciával pedig lényegében megszűnt a káros nemzetközi trendekkel szemben védelmet adó nyelvi egyediségünk, elszigeteltségünk is. Szólt arról is, hogy „meg kell kezdeni az ellenállást”, amiből számára az következik, „sokkal hamarabb összekapja magát az ellenzék, mint arra a rosszakarói számítanak”.

A történész a diktatórikus rendszerekről, az igazságról, valamint a gondolat és a szavak erejéről szóló állításokat a Terror Háza Múzeum legfőbb üzenetének nevezte. Mint mondta, a diktatórikus rendszerek nem állják ki az igazság próbáját, a gondolatot és a szavak erejét pedig nem győzheti le sem a megfélemlítés, sem a fenyegetés, sem az erőszak. Saját munkájáról úgy beszélt, hogy azért dolgozott: az 1956-os forradalom öröksége beépüljön a magyar társadalom gondolkodásába.

Schmidt Mária szerint 1956 a legújabb kori, 1990-ben kezdődő magyar demokrácia és szuverenitás forrása. A jelenlegi politikai helyzetről szólva azt mondta, meg kell kezdeni az ellenállást, és veszélyes az az irány, amerre a „Tisza-garnitúra”, a Magyar Péter-féle vezetés elmozdult. Közölte azt is, hogy ő maga nem mond le a Terror Háza Múzeum vezetéséről. „Én megvárom, amíg elküldenek. Addig nem megyek sehova, semmi okom nincs rá” - mondta.