A rendkívüli hőség miatt kialakult helyzet kormányzati kezeléséről kér személyes tájékoztatást
A közlekedési és beruházási miniszter szerint míg elődje, Lázár János el akarta titkolni az információkat az utasok elől, ma már valós időben követhetők a vonatok, és sajnos a még jellemző késések is.
A beszámolók között előfordul olyan is, hogy terápia átbeszélésekor nem esik szó a mellékhatásról. Így például arról sem, hogy a nem várt hatás következménye lehet szövet elhalás is, ami miatt végtag amputációra lehet szükség.
Az EP-delegáció tagjainak nyilatkozatai alapján nem éppen kedvezően számolhattak be a kormányról. Bár a kabinet nagyon úgy akarja beállítani, hogy a tulajdonos el akarja adni a céget (bár az üzemeltető ennek tényét sohasem erősítette meg), pénze sincs nagyon rá. Közben Orbán Katarban már arról beszélt, az emírségből is vannak érdeklődök, akiket „üdvözölnek”.
Úgy tűnik, az igazságügyi miniszter a belügyeinkbe való beavatkozásra buzdítaná az Európai Bizottságot. Az érdekli, együttműködött-e a brüsszeléi testület a magyarországi ellenzéknek pénzt küldő szervezettel.
Budapest XIV. kerületének MSZP-s polgármestere becsületsértőnek tartja és visszautasítja az önkormányzat és az ATV együttműködése elleni támadásokat. Szerinte az efféle tájékoztatásra a kormányzati propaganda és médiatúlsúly miatt van szükség.
Ez nem meglepő annak fényében, hogy a magyar közszolgálat évek óta a Fidesz üzenőfüzetének számít.
A főpolgármester szolidáris a város ellenzéki polgármesterével.
Legalábbis a polgármesteri hivatal így értelmezi a kormánypártok egyik legújabb lépését.
A szövetség megállapította, hogy az iskolai erőszak és zaklatás elleni fellépés és az LMBTQI fiatalok önelfogadásának segítése érdekében alapvető jelentőségű, hogy a középiskolás korú fiatalok hozzáférjenek a szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatos legfontosabb információkhoz.
A szomszédos országok pandémiával kapcsolatos adatait részletesebben ismerhetjük, mint a hazait. Az oltási terv sem hétpecsétes titok, a kormányzati tájékoztató oldalakon pedig adatok, nem politikai reklámok futnak.
Magyarországon kicsit más a helyzet.
A kommunikáció szerint a leghitelesebb adatok ezen az oldalon vannak.
Az illetékesek már csak a karanténok számának várható növekedése miatt is ajánlják a különféle applikációk letöltését.
Országszerte 651 üzletben tartottak „zászlóellenőrzést” a járási hivatalok élelmiszerlánc-felügyelői. A júniusi akció középpontjában a csomagolatlan friss sertéshúsok származására vonatkozó kötelező tájékoztatás, valamint ezen termékek nyomonkövethetőségének ellenőrzése állt.
Az információk visszatartása Majtényi László szerint inkább segíti a vírus terjedését. A lapunk által megkérdezett politológus, jogvédő és egészségügyis sem elégedett.
Nem szerencsés, ha az a látszat alakul ki, hogy a kormány azokat a koronavírus-haláleseteket erősíti meg hivatalosan, amelyek valamilyen, a kormányzattól független forrásból előzőleg a nyilvánosság tudomására juthattak.
Lapunk ma az alábbi kérdéseket küldte el az Operatív Törzs sajtótájékoztatójára:
A Kormányzati Kommunikációért Felelős Nemzeti és Vadászati Törzs Felkészítő Ülését, röviden KKFNVTFÜ ezennel megnyitom.
Két éve listázza a fogyasztóvédelem a jogsértő webáruházakat, eddig 559 akadt fenn a rostán. Ezek félretájékoztatják vásárlóikat.
Az RTL Klub többek között azért is számít ellenségnek, mert az egykori közszolgálati tévével, valamint például Andy Vajna TV2-jével ellentétben híradóiban nem pártunk és kormányunk dicsőségét hirdeti.