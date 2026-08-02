A Budapest Airport is „tájékoztatta” az EP-delegációt a kormány dolgairól

Az EP-delegáció tagjainak nyilatkozatai alapján nem éppen kedvezően számolhattak be a kormányról. Bár a kabinet nagyon úgy akarja beállítani, hogy a tulajdonos el akarja adni a céget (bár az üzemeltető ennek tényét sohasem erősítette meg), pénze sincs nagyon rá. Közben Orbán Katarban már arról beszélt, az emírségből is vannak érdeklődök, akiket „üdvözölnek”.