Két ember is életét veszítette szombaton az Ozora Fesztiválon

tragédia;halál;Ozora fesztivál;

2026-08-02 11:51:00 CEST

Egy 39 éves nő szívmegállás miatt hunyt el, egy 45 éves férfi pedig a díszletelemről zuhant le.

Két haláleset történt szombaton az Ozora Fesztiválon - közölték a szervezők vasárnapi Facebook-bejegyzésükben.

Egy 39 éves nőnél hirtelen szívmegállás következett be, a helyszínre perceken belül kiérkező mentők azonban nem tudták újraéleszteni.

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint egy 45 éves férfi öngyilkossági szándékkal felmászott egy díszletelemre, majd lezuhant róla. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A fesztivál szervezői részvétüket fejezték ki az elhunytak családjainak, hozzátartozóinak és barátainak. A történtek miatt vasárnap valamennyi zenei program éjfélkor befejeződik, beleértve a Pumpui színpad műsorát is.

A közleményben arra is felhívták a résztvevők figyelmét, hogy Magyarország egész területén hőségriasztás van érvényben. Arra kérték a fesztiválozókat, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, ügyeljenek egészségi állapotukra, és figyeljenek egymásra. A rendezvény területén valamennyi működő vízcsapból ivóvíz érhető el.